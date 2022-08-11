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خسارة الكويت والعربي ودياً

راشد خلف
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الخميس 11 أغسطس 2022

خسر الكويت أمام الوحدة الإماراتي 1-2 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس في تركيا، حيث يعسكر الفريقان استعداداً للموسم الجديد. وسجل هدف الأبيض الوحيد مدافعه سامي الصانع عبر تسديدة قوية من خارج المنطقة.
وهي المباراة الودية الثالثة للفريق بعد أن خسر مباراته الأولى أمام بوليسلاف التشيكي 1-3، قبل أن يفوز على العين الإماراتي بالنتيجة ذاتها، ومن المقرر أن يلعب مباراة رابعة مع الشارقة الإماراتي يوم الاثنين المقبل، على أن يعود إلى البلاد بعد يومين ويستعد لمواجهة الجهراء في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز يوم 26 أغسطس. كما خسر العربي كذلك اللقاء الودي الذي جمعه النادي القسنطيني الجزائري في معسكره التدريبي المقام في تونس.
وهي المباراة الودية الرابعة في المعسكر بعد الفوز على المرجان التونسي 7-0، وعلى شبيبة القبائل الجزائري 2-1، والخسارة أمام الأفريقي التونسي 1-3. ويعود وفد الأخضر غداً إلى البلاد على أن يعاود التدريبات الأحد استعداداً للمباراة الافتتاحية للدوري الممتاز، التي ستجمعه بنادي النصر يوم 25 أغسطس الحالي.


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