انتقالات اللاعبين ظاهرة صحية

محلية

يجب أن أتكلم بواقع منطقي لما يحدث هذه الايام من انتقالات اللاعبين في كرة القدم بالاخص بعد ان عجزت الاندية من اقرار نظام انتقالات اللاعبين مع الاتحادات السابقة والحالية وايضا برعاية من هيئة الرياضه الى ان جاء الاتحاد المعين وفرض على الاندية نظام انتقالات «غصبا عنكم» ووضع لها نظاماً مقتبس من الدوريات العالمية لكي يفرج عن اللاعبين بطريقة قانونية صادره من اتحاد القدم وللاسف لا يطبق ذلك في بقية الاتحادات واللجنة الاولمبية «شاهد ما شفش حاجة» وهيئة الرياضة ؟؟؟؟ بلا مجلس ادارة من نوفمبر 2021 ؟

فعند رغبة اللاعب على تغيير ناديه فإن لائحة الاحتراف الورقية باتحاد القدم انصفته واطلقت سراحه بقرار من مجلس ادارة الاتحاد واصبح لزاما على الاندية مراعاة ذلك والا فتوجهوا الى الهيئات القانونية الرياضية المعتمدة دوليا لحل الموضوع.

في اعتقادي الشخصي بأن هذه الاجراءات كان من المفترض ان تكون موجودة في كل الهيئات الرياضية الاهلية (اندية واتحادات) ولكن كانت الاندية تعتقد بأن اللاعب عندما يوقع على ورقة بالموافقه للانظمام لاي ناد تعني بأن النادي قد ملكه طوال ممارسته اللعبة ويكون هو: بابا وماما وجدو... إلخ، يعني حتى والده لا يستطيع ان يفرج عنه من النادي الذي سجل فيه اول مرة فهنا يعيش ويموت رياضيا !!!

والذي يجعلنا نقف مع اللاعب في هذا الامر هو لان اللاعب بدأ وسينتهي كلاعب هاو وليس محترفاً هذا الامر جعل اولياء الامور يأخذون اولادهم الى الاكاديميات التجارية لبيع ابنائهم لاي ناد يدفع اكثر مع الاحتفاظ بحق اللاعب بإنهاء عقده حسب شروط تنظيمية وافق عليها اولياء امورهم اذا فأتمنى من الاندية ان تقدر رغبة اللاعب في الانتقال او من عدمه والتعامل معه بشفافية «اللي ما يبينا ما نبيه»

وهي فرصة لان يرتفع مستوى الكرة الكويتية عندما نسمح للاعب الذي جالس بدكة الاحتياط طوال الموسم بأن يكون لاعباً اساسياً في فريق اخر، وذلك لسبب بسيط وهو اننا ما زلنا لم نطبق الاحتراف بمفهومه المهني ولكننا نطبقه غصبا عنا بأمر من الاتحاد الكويتي لكرة القدم «المعين» والله من وراء القصد.

