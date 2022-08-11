الزمالك يلامس اللقب

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سحق الزمالك ضيفه مصر المقاصة بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ 30 للدوري المصري.

تقدم للزمالك التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 25، وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 ثم أحرز الجزيري الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 47 وسجل زيزو الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 58 و69 من ركلة جزاء.

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى 72 نقطة ليصبح على بعد 6 نقاط فقط من التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري المصري. وودع مصر المقاصة بهذه الخسارة منافسات الدوري بقيادة مدربه عيد مرازيق بعدما تجمد رصيد الفريق عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

