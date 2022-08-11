عبد الفتاح: لم أرحل بسبب الأهلي

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قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم إنه تقدم باستقالته من منصبه منذ أكثر من شهر لكنه كان مستمرا احتراما لاتفاقه مع جمال علام رئيس الاتحاد.

وأوضح عبدالفتاح أنه قدم استقالته إلى اتحاد الكرة يوم 15 يونيو الماضي حتى يتحمل الإنكليزي كلاتنبرغ المسؤولية الكاملة عن لجنة الحكام نافيا أن يكون رحيله بسبب بيان الأهلي الأخير.

وطالب الأهلي في بيان رسمي بإقالة لجنة الحكام عقب أزمة إلغاء هدف بيرسي تاو مهاجم الأحمر في مباراة فاركو بالدوري.

وأضاف «أتمنى التوفيق لكلاتنبرغ وأن يساهم في تطوير التحكيم المصري وبصفتي خبيرا في الفيفا أرى أن هناك من هو أفضل من كلاتنبرج لتطوير التحكيم المصري».

وزاد: «أقول لمن ادعى أن لجنة الحكام تفتقد النزاهة والشفافية عيب وحكام مصر بخير وشرفاء ومحترمون والبعض يضغط عليهم ويدبر ضدهم المؤامرات».

