«قيامة الساحرات».. انطلاق تصوير أضخم عمل درامي سعودي

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أعلنت استوديوهات MBC، الذراع الإنتاجية للمجموعة التلفزيونية، بدء تصوير المسلسل الخيالي السعودي قيامة الساحرات، الأضخم في تاريخ الإنتاجات السعودية التي نُفذت في المملكة. وحسب بيان للمجموعة فإن المسلسل يضم كادراً تمثيلياً سعودياً من بطولة آيدا القصي، وسمية رضا، اللتين تقدمان الشخصيتين الرئيسيتين في العمل.

ويتميز المسلسل الذي يأتي برعاية مدينة نيوم السعودية بمؤثراته البصرية الأعلى كلفة في الدراما السعودية.



وتصور مشاهد العمل في ثلاثة مواقع يضم كل منها استوديو ضخماً صُمم وبني لهذه الغاية خصوصاً.

وتستند الأحداث على سلسلة روايات خيالية للكاتب السعودي أسامة المسلم، حيث تدور الأحداث في شبه الجزيرة العربية خلال حقبة تاريخية مُغرقة في القدم.

وتتمحور القصة حول صراع ملحمي بين قبيلتين من السحرة تقودهما ساحرتان شديدتا البأس هما أفسار ودعجاء.



ونشأت الساحرتان في عالم يسيطر على مقاليد السلطة فيه سحرة من الرجال الذين يحتكرون علوم السحر وتعاليمه فيما بينهم، ويمنعون النساء من تعلمه أو ممارسته، غير أن أفسار ودعجاء وبعد مرورهما بظروف قاسية تنجحان في الوصول إلى أسرار السحر وتعلم خباياه سراً، وإثبات تفوقهما على الرجال في هذا المضمار.

وتمكنت كل واحدة منهما لاحقاً من إنشاء قبيلة خاصة بها من السحرة وقيادتها لمواجهة القبيلة الأخرى في حرب ملحمية هدفها اكتساب المزيد من القوى الخارقة لحماية نفسيهما.



وفيما تلعب آيدا دور الساحرة أفسار، وسمية رضا دور الساحرة دعجاء، يدير الدفة الإخراجية للعمل كل من الإيرلندي ديكلان أو-دوير، المرشح لجائزة إيمي، والمخرج كريج بيكلس، فيما يقود عمليات الإنتاج دومينيك بارلو.

ونقل البيان عن زينب أبو السمح، المديرة العامة لاستوديوهات MBC قولها: يسعدنا أن نقدم عملاً سعودياً بهذه الضخامة والتميز، ويضم نجمات ونجوماً وصناعاً سعوديين وسعوديات، أمام الكاميرات وخلفها.