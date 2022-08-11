انقلاب يوليو وتساقط الأحجار!

الاخيرة

استمعت إلى لقاء قديم بثته بالأمس إذاعة BBC بالإنجليزي مع الرئيس جمال عبدالناصر، وقد تم دون مترجم، وكانت اللغة الإنجليزية للرئيس ممتازة، رغم أنه خريج المدارس الحكومية لا الخاصة آنذاك، والحال ذاته مع هيكل، الذي عمل مراسلاً بجريدة تصدر بالإنجليزية في مصر، وهو ما يدل على كفاءة التعليم الحكومي المصري إبان العهد الملكي، والذي أخرج في الوقت ذاته أغلب مبرزي مصر والأمة العربية في جميع المجالات الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والأدبية والمسرحية والسينمائية والغنائية..إلخ.



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أول ما دمره انقلاب 52 المشؤوم في مصر والوطن العربي هو التعليم، فقد بدأ تزييفه والتلاعب به بعد شهر فقط من وقوعه عندما أصدر الرئيس الطاغية محمد نجيب قراراً في سبتمبر 1952 باستبعاد اسم الزعيم سعد زغلول من المناهج المدرسية عند ذكر ثورة 1919، ولاحقاً عُمِل بنجيب ما عمله بزغلول عندما غُيب اسمه، واعتبر عبدالناصر أول رئيس لجمهورية مصر، كما سخرت المناهج المدرسية لتحويل الهزائم إلى انتصارات والقرارات الخطأ إلى صائبة وعبادة الزعيم الملهم، كما تسببت الحروب وتهجير سكان مدن القناة ومحاولات الدغدغة الشعبية والترضية بالنجاح دون حساب وتوارث المهن الحكومية الرفيعة والبناء على الأراضي الزراعية وتساقطت أحجار الدمار...



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آخر محطة:

أعيد هذه الأيام قراءة مقالات المشبوه هيكل صانع عبدالناصر للفترة 56-59، وهي فترة القرارات الخطأ المدمرة كالتأميم والحروب والوحدة والتدخل بشؤون الدول العربية وطبخ الانقلابات العسكرية فيها والتحول من استقلال القرار وادعاء محاربة الاستعمار إلى نهج العمالة ومخلب القط والتحول لمستعمرة للاتحاد السوفييتي، تصادق من يصادقه وتعادي من يعاديه، لذا لم أستغرب ما حصل لمصر من نكبات وهزائم وانكسارات وافقار وإذلال فلم يبقَ بلد في المنطقة وخارجها لم تعاده مصر بسبب مقالات هيكل وخطب الساذج عبدالناصر التي يكتبها... المشبوه هيكل.. برضه!