مأساة نيرة أشرف تتكرر مجدداً في مصر.. شاب يقتل طالبة جامعية بـ 15 طعنة!

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أقدم طالب جامعي، الثلاثاء، على قتل زميلته بـ 17 طعنة، بمحافظة الشرقية المصرية، في جريمة تشبه مأساة الطالبة نيرة أشرف الجريمة التي هزت الرأي العام المصري. وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الطالب المتهم، الذي أفادت المعلومات الأولية بأنه كان يريد الارتباط بها ورفضت.



وكان مصدر أمني قال في وقت سابق إن خلافاً بين المتهم 22 عاماً، وزميلته في كلية الإعلام بالزقازيق في محافظة الشرقية سلمى، 20 عاماً، تطور إلي مشادة بينهما، فأخرج سلاحاً أبيض ووجه لها طعنات عدة، ثم فر هارباً قبل أن تلقي قوات الشرطة القبض عليه، وبحوزته السكين التي ارتكب بها الجريمة.



وأوضح بيان النيابة العامة لاحقا أن المتهم قد طعن المجني عليها عدة طعنات بسكين كان بحوزته، بالقرب من محكمة الزقازيق، أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها. وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان قد وشم اسم القتيلة على ذراعه وصدره، خلال العلاقة العاطفية التي كانت تجمعهما كما يقول. أشفي غليلي



وبمناقشة المتهم قرر قيامه بقتل المجني عليها بدافع الانتقام منها، لسابقة ارتباطهما بعلاقة عاطفية قام خلالها بمساعدتها، إلا أنها تخلت مؤخراً عنه وإنهاء تلك العلاقة دون رغبته بحسب كلامه، وفقا لما نقلت صحيفة المصري اليوم.

وقد أثار قرار الضحية الانفصال عن المتهم حفيظة الأخير فاختمرت في ذهنه فكرة قتلها على غرار واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، كما جاء في اعترافاته.



وفى سبيل تنفيذ مخططه جهز السلاح الأبيض السكين المستخدم في الجريمة، ونظراً لعلمه بتردد المجني عليها على مقر جريدة عيون الشرقية الآن للتدريب، والكائنة بالعقار محل الواقعة، وانتظرها أمام مقر عملها، ولدى وصولها باغتها بعدة طعنات، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وتولت النيابة التحقيق.

وقال المتهم في اعترافاته: كنت عايز أشفي غليلي.. وهي تخلت عني.. كنت عايز أنتقم منها.. ضربتها طعنات كتيرة مش عارف عددها.