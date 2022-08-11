مسيرة النهضة الحسينية عبر أهدافها العظيمة

إيمانيات

كانت النهضة الحسينية نهضة حضارية شاملة، تتمحور حول خلاص الإنسان وتحقيق كرامته، وإعادة حقوقه، وتوفير حرّيته من خلال قيام حياة حرّة كريمة، تسود فيها العدالة الإلهيّة في الأرض «القسط»، وتتكافأ فيها الفرص، لبني الإنسان، وتستبعد فيها حالة استعباد الإنسان للإنسان، وليسود فيها الشرع، والقانون الإلهيّ فحسب، ويتحوّل الحكم فيها إلى عقد اجتماعي بين الأُمّة والحاكم، لكي يحقّق مصالح الناس، وفق الشريعة الربّانية الهادية. وهكذا شاء الإمام الحسين بن عليّ سبط رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يحقّق ذلك من خلال حركته المباركة، إلّا أنّه (عليه السلام) أراد أن تتحقّق أهداف هذه النهضة الكريمة من خلال الإنسان نفسه وقناعته، ورضاه، دون فرض، أو إكراه، كما تبيّن ذلك من خلال رسائله، وحواره مع الناس.

إنّ ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) ثورة نادرة، امتازت بها الأُمّة الإسلامية دون سائر الأُمم. بيّنت نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) أنّ الإصلاح قد يتخذ طريقاً شاقّاً على النفوس، غالي الثمن على المصلح، لكنّه ثمن يستحقّه هذا الإصلاح، فالإمام الحسين (عليه السلام) إنّما خرج لطلب الإصلاح في أُمّة جدّه المصطفى، والإصلاح ذاك كان غرضه زلزلة دولة الظالمين وإضعافها، وإذكاء شعلة الثورة والرفض والامتناع عن الركون إلى الظلم والظالمين. الثورة حيّة طريّة في واقعها، عسى أن تؤوب إلى رشدها في يوم من الأيّام، فتستنتج مواهبها لبناء كيانها من جديد.

إنّ ثورة الإمام الحسين (عليه السلام)، هي أعظم ثورة إصلاحية عرفها التاريخ البشري على سطح الكرة الأرضية لأنّها أحيّت المبادئ والقيم المقدّسة في نفوس وعقول الأجيال المتعاقبة، وأعطت الدروس المشرقة عن التضحية في سبيل القيم الإسلامية والإنسانية. وقد تأثر عظماء البشرية ومفكريها وسياسيها بشخصية الإمام الحسين (عليه السلام) وسيرته العطرة، لأنّهم وجودوا في ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) الرفض المطلق للظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعرقي والقبلي، ولمسوا في حركته التحررية الكرامة الإنسانية، والحرّية الفكرية، والعدالة الاجتماعية، والتسامح الديني، والوفاء للقيم الإنسانية.

أطلق الحسين (عليه السلام) طبيعة تحرّكه، فهو لم يخرج محارباً، لأنّه لو كان يريد الحرب كما هي الحرب، لحشد لذلك الآلاف من الناس، ولكنّه كان يتحرّك من أجل أن يحارب الجهل في عقول الناس، كما كان جدّه يتألم والحقد في قلوبهم، والانحراف في حياتهم، كان (عليه السلام) كجدّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، يحمل الرسالة ويقول: «اللّهُمّ اهدِ قومي فإنّهم لا يعلمون». وكان يتألّم كما كان جدّه (صلى الله عليه وآله وسلم) يتألّم لمن لم ينفتح على الإسلام؛ قال (عليه السلام): «إنّي لم أخرج أشِراً ولا بَطِراً، ولا مُفسداً ولا ظالماً، إنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، فمن قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ»، أطلق عنوان الإصلاح الذي أطلقه الأنبياء، وانطلق ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

وعندما أراد القوم من الإمام الحسين (عليه السلام) أن يخضع للاشرعية، وينزل على حكم هؤلاء الذين سيطروا على إمارة المسلمين، قال لهم: «لا والله، لا أُعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقرّ إقرار العبيد»، «ألا وإنّ الدَّعي ابن الدَّعي قد ركّز بين اثنتين؛ بين السلّة والذلّة، وهيهات منّا الذلّة! يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون».

وهكذا وقف الإمام الحسين (عليه السلام) في رسالية الإسلام وعزّته وحرّيته، وفي كلِّ ما يريد الإسلام أن يؤكِّده في هذا المقام، وأعطى من ثورته وحركته وتضحياته واستشهاده، كلَّ ما يعزِّز موقع الإسلام. لقد كان الإمام الحسين (عليه السلام) يحبّ الله تعالى كما لم يحبّه أحد، وينفتح على الله كما لم ينفتح عليه أحد، كان كأبيه (عليه السلام)، يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله، ونزل في كربلاء ليعطي البشرية درساً كيف يمكن للرسالي أن يبقى مع رسالته حتى الاستشهاد.

لقد انتصرت أهداف الإمام الحسين (عليه السلام) في ثورته الخالدة، وانتصرت مبادئه العظيمة، وظلّ مثلاً خالداً للكفاح المقدّس يطارد الظالمين والطُّغاة في كلّ عصر وزمان، ويمدّ الثوار بروح التضحية والفداء. كانت نهضته (عليه السلام) تقويماً لكلّ الانحرافات التي مرّت في حياة المسلمين من الوجهة السلوكية والأخلاقية، كما دفعت هذه النهضة بحركة الإسلام الحضارية إلى أن يستهدي طريقها الرسالي الملتزم الواضح من جديد، بل إنّها كانت هي الحركة التاريخية الفعّالة التي عمّقت الرسالة الإسلامية عبر التاريخ.

فكربلاء المقدّسة رمز الثورة الخالدة، رمز البطولة والتضحية والشهادة، ومناخ ركاب العاشقين، ومصارع عشّاق الله ومحبّيه والمتفانين في صفاته وأسمائه الحسنى والمستشهدين من أجل دينه القويم الإسلام العظيم وستبقى كربلاء العشق مناراً لعشّاق أهل البيت (عليهم السلام).

