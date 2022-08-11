صبر الإمام الحسين عليه السلام

إيمانيات

من النزعات الفَذَّة التي تَفرَّد بها سيِّد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) هي الصبر على نوائب الدُّنيا ومِحَن الأيّام. لقد جسّد الإمام الحسين (عليه السلام) من خلال صبره وتضحياته التي فاقت حدود العقل البشري إنموذجاً راقياً في التسليم لقضاء الله والرِّضا به، فقدَّم الأهل والمال والولد والنفس في سبيله وهو في كلّ ذلك حريص على أن يبلغ مراده من تحقيق رِضا لله تعالى، فكان موقف يوم العاشر وهو يجمع يقاسي ألَم الجراحات في ذلك اليوم: «رِضاً بقضائك وصبراً على بلائك يا غياث المستغيثين».

وكان موقفه وهو يرى أصحابه وأهل بيته يسقطون صرعى الواحد تلو الآخر:

إلهيّ تركت الخلق طُراً في هواك

وايتمت العيال لكـي أراك

فلو قطّعتني في الحبّ إربا

لما مال الفؤاد إلى سواك

شجاعةُ الإمام الحسين (عليه السلام) يُضرَبُ بها المَثَل، وصَبرُهُ في الحرب أعجزَ الأوائلَ والأواخِرَ. فإنّ أي واحدةٍ من رزاياه لو ابتلى بها أي إنسان مهما تَدرَّعَ بالصبر والعزم وقوّة النفس لأوهنت قُواه، واستسلم للضعف النفسي. ولكنّه (عليه السلام) لم يَعْنَ بما ابتُلِي به في سبيل الغاية الشريفة التي سَمَت برُوحه أن تستسلم للجَزَع أو تَضرَعُ للخطوب. ويقول المؤرخون: إنّه (عليه السلام) تَفرَّد بهذه الظاهرة، فلم تُوهِ عزمَهُ الأحداثُ مهما كانت، لقد رضى بقضاء الله، واستسلم لأمره، وهذا هو جوهر الإسلام، ومنتهى الإيمان.

أي تضحية كتضحية الحسين (عليه السلام)..؟ وأي جهاد كجهاده..؟ وأي شجاعة كشجاعته..؟ وأي إباء كإبائه..؟ لقد ضرب (عليه السلام) أكرم الأمثال وأنبل المقاصد في ثورته. ضد الظلم، وضد الدكتاتورية وضد الشرور والطغيان، ثورة لم ينقطع صداها منذ تفجيره إيّاها متى ما شاء الله من بقاء الدُّنيا.

ثورة وقف لها كلّ إنسان من مختلف الملل منذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا. ويقف إلى الأبد وقفة إعجاب وإكبار أمام عظمة الذكرى. أمام البطولة، أمام الصبر، أمام الحقّ، أمام الانتصار العظيم الذي حقّقه (عليه السلام) هذا الانتصار الذي ما شابهه ولن يشابهه أي انتصار آخر. ولقد أثبت (عليه السلام) إنّ الحياة لا قيمة لها مع أُناس لا يستحقون الحياة. وأنّ لا كرامة في ظل الاستعباد والظلم، ولا خير في الإنسان أن يقبل التعسف والهوان ولم يثر، ورسم (عليه السلام) في ثورته دروب السعادة وطُرق الفضيلة للناس كافة.

