إيمانيات

لقد كانت أوّل مشاريع نبيّنا الأعظم محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما هاجر إلى المدينة، أن يبني المسجد، لأنّه أراد أن يُوَحِّدَ المسلمين، وأن يُلغي كلّ ما كانوا يتفاخرون به من خلال الانتماء إلى هذه القبيلة أو تلك.

ففي المسجد، الكلّ عبيد لله، وفي المسجد، يتوحّد الخلق من خلال انفتاحهم على وحدانية الله، فهو ربّ الجميع وإله الكلّ، ونحن نعبده ولا نعبد غيره، (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (الفاتحة/ 5). لذلك، نحن نُوحِّدَ الله في العقيدة من خلال المسجد، ونُوحّده في العبادة من خلال المسجد، ونوحّده في الطّاعة وفي الحبّ من خلال المسجد. (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للهِ)، فالمؤمنون لا يحبّون أحداً كما يحبّون الله سبحانه وتعالى، لأنّ من عدا الله هو ظِلال له، فالله هو الحقيقة، ونحن ظلالُ هذه الحقيقة.

عندما نفتتح مسجداً من مساجد الله، لابدَّ من أن نعرف أنّ الله خلق لنا العقل ليفكّر، خلافاً للّذين يقولون لنا: لا تفكّروا، نحن نفكّر لكم، لأنّ الكثيرين يريدون للناس فقط أن يهتفوا وأن يصفّقوا، دون أن يفهموا لماذا، وأن يُهرولوا دون أن يفهموا لماذا، والله يريد لنا أن لا نخطو خطوة، ولا نقدِّم رِجلاً أو نؤخّر أخرى، حتى نعلم أنّ في ذلك لله رضى، وأنّ الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمح لنا وهو إلهنا أن نتقدّم هنا أو أن نتأخّر هناك. لذلك، لا بُدَّ لنا من أن نبقي المساجد لله، فلا نُطَيِّفها، أو نُمَذْهِبها، لأنّها للمسلمين جميعاً، حتى لو اختلفوا في مذاهبهم في داخل الإطار الإسلامي.

إنّ المساجد لله، وقد أراد الإسلام للمسلمين أن يُصَلُّوا معاً، وأن يعبدوا الله معاً، وأن يستمعوا إلى الوعي الإسلامي من خلال الّذين يملكون الوعي. ولكنّ هذا التطوّر التراجعي إذا صحّ أن يكون التراجع إلى الوراء تطوّراً جعل المساجد تَتَمَذْهَبْ، وتَتَطَيَّفْ، فهذا مسجدٌ للسنّة ليس للشّيعة أن يدخلوه، وهذا مسجدٌ للشّيعة ليس للسنّة أن يدخلوه، حتى صار الإنسان الذي يتمذهب بمذهبٍ غير مذهب أصحاب المسجد، يشعر بالغربة في ذلك المسجد.

إنّ المسجد للمسلمين جميعاً. وعندما يجلس المسلمون جميعاً بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعرفون من خلال هذه الرُّوحانيّة الّتي تفيض عليهم في صلاتهم، ومن خلال هذه التّقوى التي تمنحهم إيَّاها الصَّلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعرفون كيف يتحاورون، وكيف يردّون خلافاتهم، سواء كانت في مسألة كلاميّة أو في مسألة فقهيّة، إلى الله: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) (النساء/ 59)، لا تردّوه إلى عصبيّاتكم، ولا إلى طائفياتكم وتعقيداتكم وحساسياتكم، إنكم تشهدون أن لا إله إلا الله، فارجعوا إلى كتاب الله، وإنّكم تشهدون أنَّ محمَّداً رسول الله، فارجعوا إلى سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

