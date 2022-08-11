أفضل الدعاء.. الحمد لله

إيمانيات

الدعاء تعبيراً عن إرادة في الرحيل، وفي نقض واقع، وإنّ الاكتشافات الجديدة في كلِّ العلوم، ما هي إلا ثمار إعمال فكر الباحثين والعلماء فيما هو متاح لديهم من معارف، سواء بدفع المعطيات الحاصلة إلى نهاياتها، أو بإقامة الفرضيات والقيام بالتجارب المناسبة المفضية إلى تصديق هذه الفرضية أو تلك أو تفنيدها وما إلى ذلك، وهذا هو شأن الحياة في كلِّ المجالات، فلا تتولد مرحلة إلا من رحم التي سبقتها، واعتماداً على ما هو متوفر من الإمكانات الصالحة للتوظيف والقابلة للنماء والتوالد.

وهكذا نعلم أنّ المشروع المستقبلي الذي يبشر به الدعاء يمر حتماً عبر الوعي بالجوانب الإيجابية المتوفرة، وحسن الاستفادة منها، حتى يتسنى لها عند التقائها مع جهد الإنسان الصادق والمتواصل، إلى توليد المراد وإقامة صرحه الشامخ.

ولهذا السبب بالذات كان حمد الله على ما أتاحه للإنسان من نِعَم، يمثل مدخلاً ضرورياً، ومقوماً أساسياً من مداخل ومقومات الدعاء، كما جاء في الحديث النبوي «أفضل الذكر لا إله إلّا الله وأفضل الدعاء الحمد لله». وإذ يقطع الإنسان مع جوانب السلب في واقعه من جهة أولى، ويحزم أمره مستفيداً من الجوانب الإيجابية مخصباً إياها بجده واجتهاده وشدة تعلقه بالرقي والنهوض بأوضاعه إلى ما لا نهاية له، من جهة ثانية فإصراره على أن يكون سيد نفسه ومصيره، جاعلاً منها صاحبة المبادرة فهو الذي يحدد وجهته ومهامه المرحلية الاستراتيجية، والشجاعة الأدبية التي تجعله قادراً على الاعتراف بأخطائه وذنوبه، إذ بدون ذلك لن يتسنى له القطع مع جوانب البؤس في حياته، وتمسُّكه الدائم بمسيرة الكدح الإنساني إلى الله والحرص على تمثل أسمائه سبحانه، والكفر بكلِّ المسارات التي تعرض عن هذا النهج التقدمي، أو تجعل أصحابها يتخاذلون في الطلب، والتزامه بالسلَّم المعياري للقيم الإسلامية؛ الذي يمثل الميثاق الذي يربط الناس فيما بينهم من جهة، والعهد الذي بينهم وبين الله من جهة ثانية.

كما ثقته بجدوى سعيه الجاد على درب التجاوز للأخطاء السابقة، والنهوض لوعد الله بالعزة والتمكين والأمن والخير العميم في الدنيا، والفوز بالجنة في الآخرة، ووعيه بنسبية الجهود البشرية وثمارها، إذ هما مرتبطتان بقدر الاستطاعة، وهو ما يجعله يتفهم نسبية النتائج من جهة، ويحرص على بذل قصارى جهده من جهة أخرى، والوعي بجوانب الخير والنعم المتاحة، وهو ما يفتح أمامه أبواب الاستمتاع بها، والرفع من نتائجها، وشكر الله على ذلك كلّه.

ونحن نجد هذه المعاني كلّها في دعاء أطلق عليه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) اسم سيد الاستغفار: «اللّهمّ أنت ربِّي لا إله إلّا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت». كما سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها والبحور وحيتانها، والسادات وعبيدها، والأمطار ورعودها والملوك ومماليكها، والأشجار وثمارها، والديار وأطلالها، والأُسُود وأشبالها.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ) (النور/ 41). وقال تعالى: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى) (الأعلى/ 1). وقال تعالى: (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) (النصر/ 3). حيث أُمر (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله تعالى: (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ)، فامتثل الأمر قولاً وفعلاً، ولم يجد أجمل ولا أكمل من هذه العبارة المشرقة للترنم بها في الركوع والانحناء لجلال الجبار، فجعلها في الركوع «سبحان ربي العظيم».

وأُمر (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله تعالى: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى)، فامتثل الأمر قولاً وفعلاً، ولم يجد أجمل ولا أكمل من هذه الجملة الآسرة للمناجاة بها في حال السجود للباري، وتمريغ الوجه للجبار، فجعلها في السجود «سبحان ربي الأعلى»، وما أجمل كلمة «الأعلى» التي تنتهي بهذا المد وتختم بألف الإطلاق لينطلق معها الخيال والفكر والتأمل إلى رحاب ممدودة امتداد هذا الأفق البعيد، والكون الفسيح، ولينطلق ويمتد التسبيح يملأ أرجاء هذا الكون ويعمره بجلال التنزيه والتقديس.