«البنتاغون»: نقود تحالفاً من 50 دولة لدعم أوكرانيا

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس، أن واشنطن ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ضد الهجوم الروسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقود تحالفاً من 50 دولة لدعم أوكرانيا عسكريا.

وتأتي تصريحات أوستن بعد يومين من إعلان البنك الدولي عن مساعدة مالية أميركية إضافية لأوكرانيا قدرها 4.5 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا الدعم سيساعد كييف على تأمين الخدمات والرواتب التقاعدية، وهو أساسي لتخفيف وطأة تداعيات الحرب. من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن «هذه المساعدة الاقتصادية ضرورية لدعم الشعب الأوكراني في دفاعه عن ديموقراطيته في مواجهة حرب روسية عدوانية غير مبررة». وغالبية الأموال المرصودة في إطار هذه المساعدة ستصرف هذا الشهر، وهي جزء من حزمة دعم أميركية بـ8.5 مليارات دولار «لمساعدة الحكومة الأوكرانية على إبقاء المستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات الحكومية الأساسية متاحة للشعب الأوكراني».

وعلى أرض الواقع، تجري الاستعدادات فعليا في مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا الأوكرانيتين، اللتين تخضعان منذ أشهر لسيطرة القوات الروسية، لتنظيم استفتاء قد يفضي إما لانفصالهما ضمن كيان جديد أو ضمهما لروسيا، في تكرار لسيناريو شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس، في حين تضيق خيارات كييف وحلفائها الغربيين في مواجهة ما بات يبدو أمرا واقعا تفرضه موسكو بالقوة.

وبعد خطوة سابقة من الإدارة المنصبة من قبل الروس في خيرسون، أعلنت الإدارة الموالية لهم في زاباروجيا اعتزامها تنظيم استفتاء بحلول الخريف من أجل الانضمام لروسيا.

وقال يفغيني باليتسكي رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في زاباروجيا إنه وقّع أمرا لتبدأ لجنة الانتخابات المركزية العمل على تنظيم الاستفتاء، وكان باليتسكي أعلن منتصف يوليو الماضي أنه اتخذ قرارا بإجراء الاقتراع في بداية الخريف.

ولم تحدد السلطات الموالية لروسيا في المقاطعتين الواقعتين جنوبي أوكرانيا موعدا دقيقا للاستفتاء، ولكن هناك توقعات بأن يتم في النصف الأول من سبتمبر المقبل، وبدا أن الاستعدادات لهذا الحدث جارية على قدم وساق. ووفقا لصحيفة الغارديان، فإن ضم روسيا منطقتي خيرسون وزاباروجيا وتوفير الحماية لهما بواسطة الأسلحة النووية سيعقّد مهمة أوكرانيا لاستعادتهما.

بدوره، نقل تلفزيون «بي بي سي» عن الجنرال البريطاني المتقاعد ريتشارد بارونس أن روسيا قد ترد بأسلحة نووية صغيرة على أي هجوم أوكراني مضاد في المناطق الجنوبية التي قد يتم ضمها.

من جهتها، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن النائب الجمهوري مايكل والتز قوله إن الوقت في صالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإن احتلال الأراضي الأوكرانية يصبح بمرور الوقت أمرا واقعا.

ووفق الصحيفة، فإن مسؤولين في البيت الأبيض والخارجية والدفاع والاستخبارات الأميركية لا يرون أن قيام روسيا بضم مناطق محتلة سيكون نقطة تحول في الحرب الحالية، ويعبرون عن ثقتهم في أن الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة سيمكن رئيسها فولوديمير زيلينسكي من تحقيق أهدافه.

