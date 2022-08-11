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الحرائق تفتك بغابات فرنسا


أدى تجدد الحرائق في جنوب غرب فرنسا، في جيروند التي شهدت حريقاً هائلا في يوليو، إلى تدمير 6 آلاف هكتار من غابات الصنوبر منذ بعد ظهر الثلاثاء وإجلاء آلاف الأشخاص.
وذكرت قيادة الشرطة المحلية في بيان أن «الحريق مستعر بشدة وامتد إلى مقاطعة لاند (جنوب).
تم إجلاء سكان بلديات هوستن وسان ماغن وقطاعات في بيلين بيلييه»، أي ما يعادل نحو 3800 شخص.
وهذه البلدات تقع في قلب غابات اللاند دو غاسكونيو في جنوب ساحل المحيط الأطلسي الفرنسي.
كما أتت النيران على 16 منزلا في عدة مناطق من مقاطعة بيلين بيلييه حيث كانت تجري عملية إخلاء لنحو الفي شخص.
وقالت قيادة الشرطة «لم تسجل أي اصابات». وتعاني فرنسا، مثل بقية أوروبا، موجات حارة وجفاف تسبب في حرائق غابات متعددة في أنحاء القارة خلال الشهرين الماضيين.


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