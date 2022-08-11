الشرطة الأميركية تعتقل المشتبه به الرئيس في قتل أربعة مسلمين بولاية نيو مكسيكو

عربيات ودوليات

قالت الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، أمس، إنها اعتقلت «المشتبه به الرئيس» في جريمة قتل أربعة مسلمين في مدينة ألباكركي.

وأوضحت الشرطة أن شخصا يدعى محمد سيد (51 عاما) اعتقل يوم الاثنين، مشيرة إلى أنه اتهم بقتل اثنين. وعثرت الشرطة على العديد من الأسلحة النارية في منزله.

ويقول محققون إن الجرائم ربما ترجع إلى دوافع شخصية.

وكتب رئيس شرطة المدينة، هارولد ميدينا، على تويتر، أن الشرطة تعقبت سيارة ذات أهمية في تحقيقها في جرائم القتل وآخرها مقتل رجل بالرصاص ليلة الجمعة».

وكتب ميدينا: «اعتقل السائق وهو المشتبه به الرئيس في جرائم القتل».

وجاء ذلك بعد اكتشاف جثة الأسبوع الماضي بالقرب من مكتب يقدم خدمات للاجئين. ويعتقد أن المشتبه به وصل من أفغانستان إلى الولايات المتحدة «خلال الأعوام الأخيرة»، بحسب الشرطة.

وتعمل السلطات في مدينة ألباكركي والولاية على نشر المزيد من أفراد الشرطة في محيط المساجد خلال أوقات الصلاة. ويوجد في ألباكركي، أكبر مدينة في نيو مكسيكو، ما يصل إلى 5 آلاف مسلم.

وأثارت عمليات إطلاق النار التي استهدفت الرجال، وهم من أصول باكستانية وأفغانية، القلق لدى الجالية المسلمة في ألباكركي.

وعمدت بعض العائلات إلى الاختباء في منازلها، وغادر بعض الطلاب الباكستانيين في جامعة نيو مكسيكو المدينة خوفا.

وقال طاهر غوبا، مدير الشؤون العامة في المركز الإسلامي لنيو مكسيكو، لصحيفة ألباكركي جورنال «الآن، بدأ الناس يشعرون بالذعر». وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن «أشعر بالغضب والحزن بسبب القتل المروع لأربعة رجال مسلمين في ألباكركي».

وأضاف: «بينما ننتظر تحقيقا كاملا، صلاتي مع أسر الضحايا، وإدارتي تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة. هذه الهجمات البغيضة لا مكان لها في أمريكا».

وناشد المحققون في ألباكركي المواطنين تقديم أي معلومات تساعد في حل اللغز وراء الوفيات العنيفة للرجال، وجميعهم من جنوب آسيا.

ووقعت أولى عمليات القتل في نوفمبر. وقتل ثلاثة رجال آخرين خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال امتياز حسين، شقيق محمد أفضال حسين الذي قتل في هجوم، «إنه لشيء مريح أنه حدث»، وذلك في إشارة إلى اعتقال المشتبه به.

ولم تؤكد الشرطة أن تلك الهجمات تصنف على أنها جرائم كراهية.

