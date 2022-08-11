السيد البدوي: لا تنمية حقيقية دون إصلاحٍ سياسي

عربيات ودوليات

أكد رئيس حزب الوفد الأسبق د. السيد البدوي، أنه لا تنمية حقيقية دون إصلاح سياسي ومناخ ديموقراطي قوي، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لوجود مناخ سياسي وديموقراطي حقيقي، وأن الرئيس المصري الوحيد القادر على تحقيق هذا الأمر.



وقال السياسي المصري البارز في حوار اختص به النهار إنه يجب تأسيس أحزاب سياسية قوية غير مدعومة من الدولة،لأن قوة الأحزاب السياسية مرتبطة بالشارع وليس بدعم الدولة لها، وهذا الأمر سيتحقق حينما تعلي الأحزاب مصالح الدولة والوطن على مصالحها الشخصية، موضحاً أن الأحزاب السياسية المصرية في الوقت الحالي بعيدة عن الشارع وعن المواطن، وهو ما يجعل الرئيس السيسي حريصاً على شرح أدق التفاصيل للمواطنين في لقاءاته وخطاباته.



وأضاف البدوي أن ما تردد عن سعيه للمناصب أمر لا أساس له من الصحة، موضحاً أنه رفض التعيين مرتين في مجلس الشورى خلال حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، كما أنه رفض التعيين نائباً للرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي، كاشفاً عن تفاصيل لقائه السفيرة الأميركية لدى القاهرة آن باترسون بمنزله قبل شهرين من نهاية حكم الإخوان، حيث عرضت عليه تشكيل الحكومة قبل ثورة 30 يونيو 2013، وذلك في محاولة أميركية -إخوانية لإجهاض الحركة الوطنية وجبهة الإنقاذ الوطني وأبلغته بأن الإخوان والوفد أكبر كتلتين قادرتين على تولي مقاليد الحكم.

وقال رئيس حزب الوفد الأسبق، إن الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي، جاء في توقيته ويمثل وثيقة سياسية قد تتحول لتعديلات دستورية وتشريعية، موضحاً أن الرئيس السيسي أعلن رسمياً بأنه يريده جمهورية جديدة تتسع للجميع سواء كانوا مؤيدين أو معارضين والحوار الوطني هو خطوة سياسية كبيرة نحو الجمهورية الجديدة.

ونفى وجود أي نية أو تفكير لديه في تأسيس حزب سياسي جديد، موضحاً أنه يكفيه أنه كان كبير العائلة الوفدية في فترة من أصعب فترات مصر على مدار تاريخها.... وإلى تفاصيل الحوار:



-كيف ترى انعكاس الحوار الوطني على المناخ السياسي في مصر؟



- الرئيس السيسي، أكثر رئيس مصري حريص على وجود مناخ سياسي قوي وعلى وجود أحزاب سياسية قوية تمارس عملها دون ضغط، وتلك الدعوة جاءت في توقيتها المناسب تماماً، وهي ليست الدعوة الأولى لوجود مناخ سياسي جيد، فالرئيس وجه أكثر من دعوة للأحزاب بأن تندمج في كيانات سياسية قوية تكون قادرة على تقديم عمل سياسي بالمعنى المعروف، لأنه ليس من مصلحة مصر وجود أكثر من 100 حزب سياسي بلا دور واضح لها.



والحوار الوطني الذي دعا له السيسي، هو بمثابة وثيقة سياسية، ويحتوي على العديد من المحاور منها الأحزاب كقناة رئيسة من قنوات المشاركة السياسية، ولابد من مشاركة الخبراء في وضع مسودة محاور الحوار الوطني، مثل تجربة أعضاء لجنة الخمسين للانتقال من دولة يحسب عليها الجمود السياسي إلى دولة ديموقراطية، كما أن الحوار الوطني سيكون وثيقة سياسية قد تتحول إلى تعديلات دستورية، لأن السيسي هو الرئيس المصري الوحيد القادر على إحداث تحول سياسي، كما أن النتائج التي سيخرج إليها الحوار سيتم عرضها على مجلسي النواب والشيوخ.



- ألا ترى أن الرئيس السيسي طرح هذا الحوار ليكون بداية للجمهورية الجديدة؟



- نعم بلا شك، فالجهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي تتسع للجميع مؤيدين ومعارضين، وهو ما ظهر واضحاً من خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي والذي شهد مشاركة قوى معارضة وتم دعوتهم للحوار الوطني، كما أن الحوار كما قلت هو وثيقة سياسية قد تتحول لتعديلات تشريعية ودستورية، وستكون تلك الوثيقة موجهة للجمهورية الجديدة، ما سيمثل إنجازًا سياسيًّا يتحقق على أرض الواقع.

وبالإضافة إلى ذلك فكل خطوات الرئيس السيسي، تؤكد أنه شخص لا يحب فكرة الجمود الديموقراطي على الإطلاق ويسعى لأن يكون هناك دولة ديموقراطية حقيقية ومناخ سياسي قوي به أحزاب سياسية بمعنى الكلمة.



التعددية



- هل ترى وجود تعددية سياسية في مصر على أرض الواقع؟



- الدستور المصري ينص صراحة على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتوازن بين السلطات، واقتران السلطة بالمسؤولية، واحترام الحقوق والحريات العامة، فمصر دولة تحترم الدستور والقانون، كما أنه لا يوجد تضييق خناق لعمل الأحزاب أو حتى في تأسيسها والموافقة عليها بدليل وجود أكثر من 110 أحزاب سياسية وربما أكثر من هذا الرقم.

ولكي يتم تداول السلمي للسلطة، فلا بد من وجود أحزاب قادرة على تداول السلطة، وفي الوقت الحالي الأحزاب السياسية المصرية غير قادرة على تداول السلطة، ولن يكون هناك تداول للسلطة بين الأحزاب ومستقلين، أو بين حزب وحيد مسيطر، كما أن الدولة غير مسؤولة عن وجود أحزاب ضعيفة لأن هذا الأمر يرجع إلى الأحزاب أنفسها فيجب أن تكون هناك رغبة قوية على العمل الحزبي والسياسي وأن يكون هناك قاعدة شعبية لتلك الأحزاب.

ومن وجهة نظري فإنه لا تنمية حقيقية بدون إصلاح سياسي ومناخ ديموقراطي حقيقي وهو ما يسعى له الرئيس السيسي، كما أنه يجب أن يتم تأسيس أحزاب سياسية قوية غير مدعومة من الدولة، لأن قوة الأحزاب السياسية مرتبطة بالشارع وليس بدعمها من الدولة أو الحكومة، وهذا الأمر سيتحقق حينما تعلي الأحزاب مصالح الدولة والوطن على مصالحها الشخصية.



- بالحديث عن مصالح الأحزاب.. هناك من اتهمك بأنك كنت تسعى إلى مناصب في عهد الرئيس الأسبق مبارك وبعد ثورة 25 يناير؟



- بالعكس فأنا شخص لا أسعى على الإطلاق لأي منصب ويكفيني أني ترأست حزب الوفد العريق لفترة ليست قليلة، وأنني كنت كبير العائلة الوفدية، وربما لا يعلم كثيرون أني رفضت مناصب سياسية كثيرة، وفي عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، رفضت التعيين في مجلس الشورى مرتين، مرة عرضها الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان الرئاسة وكان هذا العرض في وجود المستشار بهاء أبو شقة، ورشحته هو للتعيين في مجلس الشورى، فالقريب مني يعلم أنني لا أسعى لأي منصب سياسي.

وفي عهد الإخوان المسلمين، عرض علي رسمياً تولي منصب نائب رئيس الجمهورية، وحدثني القيادي الإخواني عصام العريان باختياري نائباً لرئيس الجمهورية بعد فوز محمد مرسي، وأبلغته برفضي التعيين على الفور، ولو كنت أسعى لأي منصب كنت وافقت على هذا العرض.



صلاحيات حزبية



- ولكن تردد أنك خلال رئاستك للحزب كنت تتدخل في السياسة التحريرية لجريدة الوفد؟



- لم يحدث على الإطلاق أن تدخلت ولو لمرة واحدة في السياسة التحريرية لجريدة الوفد التي تضم كبار الصحافيين والكتاب ولم أوجه لمرة واحدة بحذف خبر من الجريدة، ولكن كنت أوجه بنشر خبر حزبي عن حزب الوفد وهو لسان حال الحزب، ومن حقي أن أتحدث بلسان الحزب في هذا الشأن لأنني رئيس الحزب السياسي.

والتسريب الصوتي الذي بثه بعض الإعلاميين على أنني كنت أتدخل مباشرة في عمل رئيس تحرير جريدة الوفد بعد ثورة يناير وكان وقتها الصحافي الكبير أسامة هيكل وأنني أعطي تعليمات مباشرة عما ينشر، تم فهمه بشكل خاطئ، فبعد يناير2011، دعت الحكومة لحوار وطني بمشاركة الإخوان وبعض القوى السياسية كان منهم نجيب ساويرس، وفوجئت بأن الوفد لم يدع للحوار، واتصلت بأسامة هيكل رئيس تحرير الوفد وقتها، وأخطرته أن يتحقق من الأمر، وهو ما تم بالفعل، وطلبت منه أن ينشر في الصفحة الأولى للوفد خبراً عن مقاطعة الحوار الوطني، من جانب الحزب، لأنه لم يكن يليق عدم دعوة حزب الوفد في هذا الحوار.



لقاء باترسون



- قبل ثورة 30 يوينو 2013.. استقبلت في منزلك السفيرة الأميركية وقتها آن باترسون.. ماذا تم في الاجتماع؟

- الاجتماع تم قبل ثورة 30 يونيو بشهرين، وامتد لـساعات، وأخبرت اللواء محمد سعيد العصار رحمه الله بهذا الاجتماع وكان وقتها عضو المجلس العسكري، وكنت التقي في منزلي بسفراء ووزراء، وكان الإخوان يخططون لإجهاض الحركة الوطنية المصرية قبل ثورة30 يونيو، وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أكبر داعم لـ الإخوان المسلمين، والسفيرة الأميركية أن باترسون قالت لي: يا دكتور سيد، الوفد والإخوان أكبر قوتين في مصر، ولو الرئيس إخوان والحكومة وفدية هتحكموا مصر فترة طويلة جدا.



وظلت السفيرة الأميركية تحاول خلال أربع ساعات إقناعي بتشكيل الحكومة في مصر، ورفضت العرض بالطبع، ولو حدث هذا الأمر لانكسرت جبهة الإنقاذ والحركة الوطنية في مصر، كما أن السفيرة الأميركية أبلغتني بأن مرسي سيظل موجوداً في حكم وأن جماعة الإخوان جماعة قوية ويجب أن يتعاون حزب الوفد معها، ولكنني كنت أعلم مخططهم ورفضت بالطبع عرضهم الثاني من خلال رئاسة الحكومة المصرية، لأن غرضهم كان التمكين والسيطرة على الدولة وإجهاض كل التحركات الوطنية لإنجاح ثورة 30 يونيو والقضاء على حكم جماعة فشلت فشلا ذريعا في إدارة مصر.

وكل هذه المواقف تؤكد أني لم أسع لمنصب أو كرسي، وتؤكد أيضاً قوة حزب الوفد في الحياة السياسية المصرية وأنه حزب له قاعدة شعبية، ولم أتعاون مع جماعة الإخوان على الإطلاق لدرجة أنهم منعوني من السفر ووضعوني على قوائم الاعتقال خلال فترة حكمهم.



قواعد شعبية



- كيف تنظر إلى وضع الأحزاب المصرية حاليا.. وما قربها من الشارع؟



- أرى أن الأحزاب السياسية في مصر غير مرتبطة أو قريبة بالدرجة الكافية من الشارع بما فيها حزب الوفد، وفي فترة ثورة 30 يونيو، ومواجهة الإخوان كان هناك التصاق بين الأحزاب و المواطن لأننا كنا نعبر عنه، فالمواطن كان ثائرا وغاضبا ويرى بلده تسرق وتخطف من خلال جماعة إرهابية، فنزل معنا ومع الأحزاب السياسية الأخرى للشارع من أجل إنقاذ بلاده من الضياع.

والأحزاب السياسية، حاليا معظمها تضم مجموعة تتصارع داخل جدران مقراتها وتتصارع حول لا شيء وليس على منصب، وأعتقد أن القيادة السياسية تعلم هذا الأمر، والرئيس السيسي دعا الأحزاب للحوار الوطني لوجود فراغ بين السلطة والشعب، فالرئيس السيسي، في معظم الأحيان يشرح أدق التفاصيل للمواطنين لعدم وجود أحزاب سياسية، كما أن غياب المجالس المحلية يمثل فجوة أيضاً.



كبير الوفديين



- ألا تفكر في تأسيس حزب سياسي جديد؟



- هذا الأمر خارج حساباتي تماماً، لا أفكر على الإطلاق في إنشاء حزب سياسي جديد، فيكفيني أنني كبير العائلة الوفدية ويكفيني ما قمت به من عمل تنظيمي في حزب الوفد، وأنا ترأست حزب الوفد في واحدة من أصعب فترات مصر وفي وقت شهد ثورتين، وكما قلت سابقاً لا أسعى لأي منصب، سواء كان منصباً سياسياً أو حزبياً، كما أن مصر لا تحتاج إلى تأسيس أحزاب جديدة تسير على نفس منوال الأحزاب الحالية، بل تحتاج إلى أحزاب وطنية حتى لو كانت أحزاب معارضة، لأن المعارضة الوطنية مطلوبة أيضاً وهو أمر صحي، ولا توجد وجهة نظر تدمر دولة أو حكومة طالما كانت وطنية، وعلى الحكومة أيضاً أن تتحمل وجهات النظر المعارضة لها.



وثيقة ملكية الدولة



- كيف ترى وثيقة سياسة ملكية الدولة؟



- وثيقة سياسة ملكية الدولة تنظم خروج الدولة من عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص هدفها الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للدولة، حيث إن الدولة تحولت من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر من خلال التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مقبول في الوقت الحالي وفي هذه المرحلة، وأنا شخصياً اطلعت على الوثيقة، حيث تتخارج الدولة من 79 نشاطًا، وتتشارك في 45 نشاطًا، كما تدير 27 نشاطًا تحت إدارة الدولة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.



- عملت خلال فترة من أصعب فترات مصر بعد ثورة يناير 2011.. هل تخوفت على مستقبل البلد؟



- لا شك أن مصر مرت بظروف ومؤامرة صعبة خلال تلك الفترة كان أهدافها إسقاطها، ولولا يقظة الشعب المصري ونزوله بالملايين ضد حكم الإخوان لكانت الأوضاع ساءت، ولكن بحُكم كوني من المشاركين في المشهد السياسي مع المجلس العسكري منذ 2011 كنت مطمئناً على البلاد في وجود المجلس العسكري وأعضائه، وتعاملت وقتها مع اللواء عبدالفتاح السيسي، وكان عضوًا فاعلًا في المجلس العسكري، إلى جانب اللواء محمد العصار، وكان أول لقاء ليّ بقيادات المجلس العسكري، بعد ثورة 25 يناير، مع كل من: اللواء عبد الفتاح السيسي، واللواء محمد العصار، واللواء محمود حجازي، ولفت انتباهي شخصية السيسي، فوجدته إنسانًا هادئًا، وقليل الكلام، بحوزته مذكرة يسجل بها الملاحظات التي تستحق التسجيل، فهذه كانت بداية تعارفي به، ثم توالت اللقاءات خلال اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كما أن المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، كان يثق باللواء السيسي جدًا، وهو ما يؤكد أنه كان بالفعل رجل المرحلة والأنسب لتولي حكم البلاد بعد أحداث صعبة جداً.

