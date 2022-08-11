ضاحية عبدالله السالم.. بلا خدمات هاتفية!

وطن النهار

للاسبوع الثاني على التوالي مازال اهالي ضاحية عبدالله السالم يعانون انقطاع الخدمة الهاتفية الارضية رغم النداءات المتكررة لمسؤولي وزارة المواصلات.

واللافت ان اعطال الخدمة الهاتفية في الضاحية تتكرر بين الفينة والاخرى، ورغم الابلاغ عنها الا ان مدة اصلاحها في كل مرة تطول، الامر الذي من شانه افرز قلقاً وازعاجاً لدى الاهالي.

واستغرب كثير من المراقبين واهالي المنطقة تكرار الانقطاعات في الخدمة نتيجة اعطال فنية لم تستطع الوزارة معالجتها الجذرية بما يضمن عدم حدوثها مرة ومرة لاسيما وسط الامكانات المتوافرة لديها.

ولاجدال ان وزارة المواصلات تعتبر من الجهات الحيوية في الدولة، كونها الجهة المسؤولة عن خدمات الاتصالات الهاتفية واللاسلكية واللاسلكية وغيرها من المهام الموكلة اليها، كما انها تتمتع بوجود خبرات فنية وكفاءات وطنية من المهندسين على مستوى عال منذ سنوات طويلة.

لكن ما هو مستغرب انه على الرغم من الامكانيات الهائلة لديها مازالت الخدمة الهاتفية تنقطع بين فترة واخرى عن المناطق فجأة دون وجود مسوغات تذكر، هذا ماحدث مع الشكاوى التي وردت الينا من قبل اهالي ضاحية عبدالله السالم الذين تذمروا جراء انقطاع الخدمة الهاتفية اكثر من اسبوع ومازالوا يعيشون في قلق الانتظار وعودتها إلى طبيعتها.

وثمة سؤال يتبادر هل هناك «عيب فني» يجعل الوزارة عاجزة عن اصلاح الاعطال التي تتسبب في ايقاف الخدمة؟.

ندرك ان وزارة «المواصلات» لديها فرق فنية قادرة على احتواء الأعطال خلال فترات زمية بسيطة في أي منطقة في المحافظات الست، كما نقدر انها تواجه العديد من الصعوبات اثناء تمديد شبكة الألياف الضوئية منها اقدمية التمديدات الارضية، او هناك اسباب فنية مجهولة لاتعلمها الا وزارة المواصلات.

وزارة المواصلات لديها مقاسم منتشرة في انحاء البلاد تعمل على اكمل وجه خاصة فيما يتسبب بأضرار الخطوط الأرضية، نتمنى ان يأتي توضيح من الوزارة لمعالجة كل المشاكل المتعلقة بانقطاع الخدمة عن الهواتف الارضية هل هي الكوابل الحالية نحاسية أم ألياف ضوئية، او توجد اعمال حفريات جعلت الهواتف الارضية تتعطل عن العمل وما الاحتياطات والاحترازات في حال حدوث أي طارئ أو الشكاوى في مثل هذه الظروف؟

