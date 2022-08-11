«المواصلات»: استبدال النظام القديم بـ«الفايبر» في «البدع»

وطن النهار

أعلنت وزارة المواصلات عن انطلاق المرحلة الأولى لاستبدال النظام القديم بنظام حديث ومتطور لأجهزة الفايبر صباح يوم الأحد المقبل بدءا في مباني منطقة البدع الذي تم توقف العمل به منذ عام 2010، ويليها بقية المناطق المتفق عليها وهي ( سلوى - الرميثية - السالمية - رأس السالمية - مدينة الكويت - الفنطاس الزراعي).

وأوضح الناطق الرسمي لوزارة المواصلات م. مشعل الزيد أن الوزارة سوف تقوم الأحد المقبل وبالتعاون مع شركة «نوكيا سوليوشينز اند نيتوركس الكويتية» باستبدال نظام الفايبر القديم بالجديد للمرحلة الأولى لمنطقة (البدع) وبعدها يليها بقية المناطق المتفق عليها، يأتي ذلك بناء على العقد الذي تم توقيعه من قبل وكيل الوزارة المهندسة خلود الشهاب مع الشركة في شهر مايو الماضي لمدة عامين لاستكمال اعمال هذه مناطق المرحلة الاولى من عقد الفايبر دون تحمل الوزارة لأي نفقات مالية طوال فترة العقد.

وأشار إلى أن النظام القديم للفايبر تم التوقف عن استكمال بقية التركيبات والتشغيل فيه لأسباب فنية منذ عام 2010، وعليه سوف يقوم الفريق الفني من مهندسي الوزارة والشركة بزيارة جميع مباني منطقة البدع لاستبدال النظام القديم بالنظام الحديث والمتطور لتلبية احتياجات جميع قاطني منطقة البدع.

وناشد الزيد أصحاب المنازل والمباني الموجود في منطقة البدع بالتعاون مع مهندسي الوزارة والشركة لاستبدال أجهزة الفايبر القديمة بالحديثة ليتمكن المشتركون من الحصول على سرعات عالية للإنترنت عن طريق الاشتراك من خلال شركات مزودي الخدمة.

وتقدم بالشكر لوزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس ولوكيل الوزارة م. خلود الشهاب بدعمهما المباشر وتوجيهاتهما ومتابعتهما اليومية لتتمكن الوزارة من الوصول للاتفاق مع الشركة لاستبدال الأجهزة القديمة بالحديثة المتطورة، مشيرا إلى أن من أهداف الوزارة تطوير شبكة خطوط الهواتف الأرضية وتحويلها من الشبكة النحاسية القديمة إلى شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة، للارتقاء بجودة خدمات الهاتف والإنترنت.

