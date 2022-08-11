الكندري: الجمعيات التعاونية صمام الأمان

وطن النهار

قال رئيس جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري، انه في عام 1962 صدر قانون تأسيس الجمعيات التعاونية فتأسست جمعية كيفان والشامية ثم العديلية والروضة وحولي وتليها باقي الجمعيات التعاونية التي تجاوزت اكثر من 72 جمعية والتي تعد حاليا من افضل الاعمال نفعا للدولة والمتميزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



وأضاف في تصريح صحافي، حازت الجمعيات على النجاح بالاصلاح والتطوير المستمر الى ما وصلت اليه الان من نجاح في المنطقة منذ انطلاقها، مبينا أنه لم تقتصر اعمال الجمعيات التعاونية بتقديم وتوفير الخدمات الغذائية فقط بل تعددت الخدمات بكل أنواعها واثبتت جدارتها بكل الاعمال الاجتماعية والاقتصادية وكذلك خلال الازمات ومنها ازمة الغزو الغاشم وازمة كورونا، حيث تمكنت من تقديم المنتجات والمساعدات وتوفير الغذاء رغم الانتكاسه العالمية التي شهدها العالم اجمع.



وتابع أن المشوار بدأ بتأسيس العمل التعاوني عندما قام المؤسسون الأوائل بتلك الخطوة الوطنية ومنذ ذلك التاريخ توالى على رئاسة مجالس إدارات الجمعيات ثلة من الأسماء اللامعة نكن لهم تقديرا وعرفانا لما قدموه من نجاحات ونفعا للدولة للمواطن، ومنذ تلك الذكرى على تأسيسها، يحق لها ان تكون مفتخرة بريادتها وبتكملة مشوارها ملتزمة برسالتها القائمة على توفير كل احتياجات المواطن وتطوير العمل الاجتماعي لتكون دائما في قمة هرم العمل التعاوني.

واشار إلى أنه لا ننسى الدور الكبير للحركة التعاونية الكويتية أثناء الغزو الغاشم، وما قدمته من تضحيات كبيرة وأعمال جليلة إبان تلك الفترة وما قدمته ايضا في جائحة كورونا التي لولا المخزون الاستراتيجي للجمعيات لاصبحنا بأزمة كبيرة خلال تلك السنوات، ووقوف التعاونيين بكل تفانٍ في الصفوف الأمامية والعمل طيلة اليوم.



وافاد: ان الكويت تُعد من أفضل دول العالم تميزاً ونجاحا في العمل التعاوني لما تقدمه من تطوير مستمر للخدمات بأنواعها من اجتماعية واقتصادية ودينية ورياضية وأنشطة متنوعة لخدمة الفرد والأسرة واهتمامها بأصلاح المناطق وخدماتها للمساهمين.

واكد أن الحركة التعاونية الكويتية تُعد من أبرز التجارب الرائدة على مستوى منطقتنا الخليجية والعربية بما حققته من إنجازات وما تقدمه من خدمات استهلاكية واجتماعية لمساهميها بشكل خاص ولروادها من المواطنين والمقيمين في الكويت بشكل عام،



مضيفاً ان الدولة حرصت على رعاية الحركة التعاونية لما تلمسته من مشاركة فعّالة للجمعيات التعاونية من خلال تطوير ونجاح العمل والنُظم والسياسات التسويقية، فالحركة التعاونية الكويتية رائدة وولدت من رحم المجتمع وهي نتاج ما جُبل عليه الآباء والأجداد واهدافهم السامية منذ تأسيسها لخدمة الوطن والمواطن متى ما روعي مخافة الله بالمساهمين واحترام القانون وتطبيقه.

