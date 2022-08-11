«حقوق الإنسان»: كوادر متخصصة للتعامل مع قضايا النساء

وطن النهار

أكد الديوان الوطني لحقوق الإنسان أهمية تعيين الكوادر الوظيفية المتخصصة في المجال الاجتماعي والنفسي والقانوني للتعامل مع الحالات والقضايا الاجتماعية المرتبطة بالنساء وتوفير سبل التأهيل والمساندة والدعم النفسي الذي قد تحتاجه النساء المعنفات.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الديوان عقب زيارة ميدانية مفاجئة قام بها رئيس وأعضاء لجنة الشكاوى والتظلمات بزيارة إلى مركز (فنر) التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة للاطلاع على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان والضمانات الاجتماعية المتوفرة للنساء المعنفات اللاتي يتم استقبالهن في المركز.

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي وفقا لقانون إنشاء (الديوان) رقم (67) لسنة 2015 المادة رقم (6) بشأن متابعة مراكز المؤسسات الإصلاحية ومراكز التوقيف ودور الرعاية المختلفة عبر عمل الزيارات الدورية أو المفاجئة وإصدار تقارير عن أوضاعها.

وذكر أن اللجنة دعت الى ضرورة تدريب ودعم الكوادر الوظيفية والعاملين في المركز وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لكل من الكادر البشري والنساء اللاتي يتم إيوائهن مشيرة الى أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارات الداخلية والصحة والعدل ومكاتب الإنماء الاجتماعي لتوفير الضمانات الاجتماعية وتأهيل النساء المعنفات ومراعاة الظروف الخاصة لهن ولأطفالهن.

وشددت اللجنة على ضرورة توفير الاحتياجات والمعدات اللازمة للمركز لضمان سير العمل بالشكل المطلوب مشيرة الى الاطلاع على آلية استقبال وإيواء النساء المعنفات وأطفالهن وآلية تعامل الموظفات العاملات مع الحالات وما تقدمه لهن من جهود لمراعاة الجانب الاجتماعي والنفسي.

