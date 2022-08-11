«الاتصالات»: إتلاف طن من الأجهزة المخالفة للمواصفات الفنية

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اتلافها نحو طن من أجهزة الاتصالات المخالفة للمواصفات الفنية والتي تعتبر مصدرا رئيسا للتداخلات والتشويش على شبكات الاتصالات.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن عملية الاتلاف تمت بإشراف موظفي الهيئة وبطريقة محافظة على البيئة.

وأهابت بالجهات الراغبة باستيراد اجهزة الاتصالات تقديم طلب مرفق به جميع المواصفات الفنية إلكترونيا من خلال موقع الهيئة الالكتروني ليتم منحهم الموافقات والتصاريح اللازمة لاستيراد هذه الأجهزة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية والمخالفات الجسيمة ومصادرة أجهزتهم.

