«الهلال الأحمر» أطلقت «غزة في قلوبنا»

وطن النهار

أطلقت جمعية الهلال الأحمر أمس الأربعاء حملة «غزة في قلوبنا» لجمع التبرعات لمصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودعمه في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير لـ«كونا» إن الحملة تهدف إلى مساعدة الأهل في قطاع غزة بمحنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به من اعتداءات إسرائيلية متكررة. وأضاف الساير أن الحملة جزء من واجب الجمعية الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني للمساهمة ولو بشكل بسيط في توفير بعض المستلزمات الإغاثية والطبية والوقود والمواد الضرورية التي تحتاجها المستشفيات في غزة للتخفيف من صعوبة الوضع الإنساني في علاج الجرحى والمصابين.

وذكر أن الحملة تأتي وسط ظروف فائقة الصعوبة يعيش فيها الشعب الفلسطيني الشقيق خصوصا في قطاع غزة أحلك أيامه بسبب تصاعد وتيرة الأحداث هناك، مبينا أن الحملة تعتبر امتدادا لبرامج الهلال الأحمر الكويتي المستمرة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. ودعا الجميع إلى التبرع خصوصا أن أهل الكويت جبلوا منذ القدم على التسابق في عمل الخير ومساعدة الآخرين في بقاع الأرض موضحا أن التبرع يتم من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية أو باستقبال التبرعات مباشرة في مقر الجمعية عبر (كي.نت).

وأشار الساير إلى أن الجمعية نسقت في الأيام الماضية مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري لشراء المواد الغذائية والوقود من قطاع غزة وأيضا المستلزمات الصحية من السوق المصري. وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير للجمعيات الوطنية للتنسيق والتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

