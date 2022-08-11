اجتياز 4 طلبة كويتيين المعسكر الخليجي للذكاء الاصطناعي

وطن النهار

اجتاز أربعة طلبة، المعسكر الخليجي للذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، الذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج، في الفترة من 16 يوليو الماضي وحتى 4 أغسطس الحالي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية، تمكن كل من، الطالب طلال سعد العتيبي، من ثانوية صلاح الدين للبنين التابعة لمنطقة حولي التعليمية، والطالبة عائشة أحمد العجمي، من ثانوية الرتقة للبنات التابعة لمنطقة الأحمدى التعليمية، والطالب علي إبراهيم بوشهري، من ثانوية سليمان العدساني للبنين في منطقة مبارك الكبير التعليمية، والطالبة فاطمة الزهراء أحمد جمال من ثانوية ماريا القبطية للبنات التابعة لمنطقة حولي التعليمية، من اجتياز المعسكر الذي شهد مشاركة 33 طالباً على مستوى دول الخليج العربي.

ويعد هذا المعسكر، حدثاً تقنياً يجمع نخبة من المتعلمين في استخدام مهاراتهم البرمجية، وقدراتهم المعرفية في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

وثمن قطاع التعليم العام، في وزارة التربية، جهود الموجه الفني العام للحاسوب بالإنابة منى عوض، والموجه الفني منار جمال، والموجه الفني للعلوم نادية الحبيب، في هذا الصدد.

