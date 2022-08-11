الرحمة العالمية أطلقت حملة «غزة تنادي»

وطن النهار

كتب عبد الرسول راضي: أطلقت جمعية الرحمة العالمية مشروعها الإغاثي «غزة تنادي»، في إطار دعمها الإغاثي لسكان قطاع غزة جراء الاعتداءات الأخيرة، وذلك عوناً لمختلف الفئات المتضررة في القطاع.

وقال رئيس مكتب فلسطين في جمعية الرحمة العالمية د. وليد العنجري: إن الحملة تأتي في ظل أوضاع معيشية بالغة الصعوبة يعيشها أهل غزة، الذين تعرضوا لهجمات عنيفة خلال الأيام الماضية تسببت في انهيار ودمار 1500 منزل ما بين دمار جزئي وكلي، وإصابة أكثر من 300 حالة غالبيتهم من الأطفال، في ظل أعباء معيشية متزايدة جعلت نصف سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، وسط حصار مستمر أدى إلى تدهور أوضاع القطاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.