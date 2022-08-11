«المدن العمالية».. «كان حلماً»!

وطن النهار

تحتاج المشروعات المهمة والحيوية إلى صحوة خلاقة للقضاء على البيروقراطية المملة والمتبعة في كل الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية حتى تنتهي في الزمن المحدد لها، متى نستوعب أننا نتعايش مع عالم متقدم يحتاج للمواكبة والتعامل بفن الممكن والانجاز لاختصار المدد الزمنية في كل المشاريع التنموية التي أصبحت حبيسة الأدراج لـغياب القرار الحاسم.

منطقيا نحتاج لمزيد من الوضوح الشفافية و لمعرفة الأسباب الحقيقية لتعطيل كل المشاريع وإيجاد الحلول وتوفير القوانين اللازمة.

لا أحد ينكر أن لدينا حكومة مدركة و تعطي توجيهات صريحة لتنفيذ المشاريع مهما كانت نوعيتها واهميتها، ومنها مشروع المدن العمالية النموذجية التي تم إقراره من قبل المجلس البلدي السابق لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة في المطلاع وجنوب خيطان وميناء عبدالله تنفيذا ودعما لقرار مجلس الوزراء، إذ منح مجلس الوزراء الوصايا إلى البلدية لمتابعة جميع الإجراءات لمشاريع المدن العمالية ومعالجة الأوضاع القائمة والحد من ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص ومنع تفاقم تلك الظاهرة مستقبلا، بعد ان ألقت بظلالها على كثير من مناطق السكن الخاص، ومواصلة زحفها بين حين واخر لتشكل عبئا سلبيا على الأهالي.

كما ان البلدية لم تقصر بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، الهيئة العامة للقوى العاملة، والجهات المعنية للمضي قدما في إجراءات إنشاء مشروع المدن العمالية في الإتجاهات المحددة، لاسيما كما أن من الوصايا التي منحها مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية بشأن السماح للشركات المتعاقدة معها على مشاريع حكومية بتوفير السكن المناسب لعمالها الى حين الانتهاء من مدن العمال، على أن تتولى الهيئة تفعيل دورها في الرقابة والتدقيق في هذا الشأن، مع وضع تعميم على كل الجهات الحكومية بضرورة تضمين الشروط المرجعية لعقودها يلزم الشركات التي سيتم التعاقد معها والتي يبلغ عدد عمالتها اللازمة لتنفيذ التزاماتها التعاقدية بإسكان العمالة، كما كانت هناك تكليفات أخرى لجهات محددة والهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للتأكد من مطابقة المساكن الفعلية للعمالة التابعة لعقود الجهات الحكومية مع العناوين المسجلة في البطاقة المدنية لكل منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين.

والسؤال الذي يطرح نفسه، متى سترى المدن العمالية النور بعد اكثر من 12 عشر عاما مداولات ودراسات، ومن الجهة التي ستقوم بإنشائها هل هي الحكومة أم استثمارها عن طريق القطاع الخاص؟ ..في هذا الجانب قال عضو المجلس البلدي.د حسن كمال، أن المجلس البلدي السابق قام بتخصيص مواقع عدة للمدن العمالية في شمال وجنوب الكويت وأغلبها قريبة من أماكن التجمعات العمالية. واستغرب كمال من عملية التأخير التي طالت إنشاء المدن العمالية على الرغم من وجود موافقات مسبقة ، مشددا ان التخصيص يشترك فيه وزارة المالية والهيئة العامة الصناعة بالإضافة للدور الرئيس الذي تلعبه الهيئة العامة للشراكة في القطاعين العام والخاص.

وأفاد ان التأخير يكمن بسبب الاجراءات الحكومية الادارية وعدم تخصيص ميزانيات لها، لاسيما انه تأخير غير حقيقي، مؤكدا أن اقصى فترة زمنية لبناء المدن العمالية من سنة الى سنتين، اما تأخيرها لخمس الى عشر سنوات يسبب تكدس في العمالة الهامشية.

وطالب كمال الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تسرع في تنفيذ المدن العمالية، مشددا بعدم التحجج بوجود ميزانيات واعذار غير مقبولة لان من الممكن ان يدخل القطاع الخاص وتبقى تحت وصايته بطريقة ما.

وأكد ان وجود المدن العمالية تحل وتعالج العمالة المنظمة التابعة للشركات والعقود الحكومية بالإضافة إلى أنها ستقضي على العمالة السائبة والقضاء على ظاهرة العزاب في المناطق السكنية.

