حسينية دار الزهراء (عليها السلام) نظَّمت برنامج «الفتية والفتيات»

وطن النهار

أقامت حسينية دار الزهراء (عليها السلام) في منطقة الدسمة برنامج خاص للفتية والفتيات الأطفال كعادتها السنوية. تضمنت الحسينية دروسا مستلهمة من سيرة الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه (عليهم السلام).

وفي كلمة لعبدالله شهاب قال: حسينية الفتية ‏هي مكان لتجمع الفتية والصغار ليتعلموا من المبادئ والقيم الأخلاقية والدينية التي أكدها الحسين (عليه السلام ) في حركته حيث خرج لطلب الإصلاح في أمة جده (صلى الله عليه وآله وسلم). فحسينية الفتية ‏ لنشء جيلا مصلحا في المجتمع، قائما على المبادئ التي رسمها سيد الشهداء (عليه السلام) بتعلم الأمور الدينية والأخلاقية وتطبيقها عمليا لكي نحظى بمجتمع واع بأمور الدين و الدنيا.

وأضاف عبداللطيف بومجداد قائلا: احتل الإمام الحسين (عليه السلام) مكانة مرموقة في قلوب محبيه، فجاهد في سبيل الله حتى استشهد ليعيش أحقابا في قلوب المؤمنين. وحتى قيام يوم الدين وفي كل عام من شهر محرم ندرس سيرته وأخلاقه ونحيي ذكراه العطرة، وتقيم حسينية دار الزهراء (عليها السلام) دروسا دينية وتربوية للأطفال والفتيان بأسلوب مبسط حتى ينشأ الطفل على حب الإمام الحسين وآل بيت النبي (صلوات الله وسلامه عليهم) ويقتدي بهم بالإضافة إلى عرض فيلم كارتوني عن واقعة الطف.

