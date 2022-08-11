«الصحة»: لجنة رباعية للكشف على الصيدليات الخاصة

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة عن تشكيل لجنة رباعية تضم إلى جانبها وزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة للكشف على جميع الصيدليات الخاصة وذلك للتأكد من تطبيقها الاجراءات المرتبطة بالترخيص وصرف الأدوية وتطبيق إلزام الصيدليات بتلقي الأموال عبر البطاقات البنكية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي: إن قرار تشكيل اللجنة جاء عقب اجتماع حضره وزير الصحة الدكتور خالد السعيد وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان ووكيل الوزارتين لبحث تنظيم وضع الصيدليات الخاصة في محافظات البلاد.

وأضافت أنه سيتم عقد اجتماعات أخرى للنظر في تعديل اللوائح المرتبطة بهذا الشأن لضمان توفر الصيدليات في مناطق البلاد وانتشارها بطريقة منظمة.