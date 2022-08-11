«السكنية» تستدعي 206 مواطنين لـ«جنوب سعد العبدالله»

وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعة مـن (N2) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على (206) قسائم بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 28/9/2002.

وأشارت المؤسسة إلى أن توزيع البطاقات سيكون يومي الخميس والأحد المقبلين 11 و14 أغسطس الحالي، فيما سيتم توزيع بطاقات الاحتياط يوم الإثنين 15 الحالي، على ان يتم إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء المقبل 17 الحالي.

ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان للحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص. كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف للحضور إلى مبنى المؤسسة (جنوب السرة) -المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 15/8/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وأهابت المؤسسة بالمواطنين التعاون معها والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، لافتة إلى أنه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط، ومشيرة إلى إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة اعتبارا من الإعلان.