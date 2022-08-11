ضبط آسيوي في المنقف بـ«خمر محلي»

وطن النهار

تمكن رجال قطاع شؤون الأمن العام ممثلا في مديرية أمن الأحمدي من ضبط مقيم من جنسية آسيوية يدير مصنعا لإعادة تعبئة الخمور المستوردة في منطقة المنقف وحجز حوالي 1400 زجاجة منها 50 ممتلئة، ومعدات للتعبئة، وتمت إحالته والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

ووفق مصدر أمني أن معلومات وردت إلى رجال الامن تفيد عن نشاط الوافد بالاتجار في الخمور و يدير مصنعاً في المنقف يقوم بإعادة تعبئة الخمور المستوردة بخمور محلية الصنع، و عليه تم تشكيل فرقة وأخذ الاجراءات القانونية حيال القبض عليه حيث تمت مداهمة المصنع و ضبط الوافد و بحوزته 1400 زجاجة منها 50 جاهزة للبيع حيث تم احالته والمضبوطات إلى الجهات المختصة.