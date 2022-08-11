887 مليون جنيه أرباح «الأهلي- مصر» بالنصف الأول

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي- مصر عن تحقيق أداء غير مسبوق في النتائج المالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، حيث أظهرت النتائج تحقيق صافي أرباح عن الفترة المنتهية في 30 يونيو بقيمة 887 مليون جنيه مصري بالمقارنة مع 396 مليون جنيه مصري عن الفترة ذاتها من عام 2021 ، وشهد صافي الدخل من العائد ارتفاعاً بنسبة 27% ليحقق 1.3 مليار جنيه مصري بالمقارنة مع 1 مليار جنيه مصري عن الفترة ذاتها من العام الماضى.

وتأكيداً على الأداء القوي للبنك الأهلي الكويتي- مصر نجح البنك في تحقيق نسبة نمو 8% في إجمالي الأصول ليبلغ 61.4 مليار جنيه مصري بالمقارنة مع 56.8 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2021، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 12% ليبلغ 53.7 مليار جنيه مصري بالمقارنة مع 47.9 مليار جنيه مصري، وزادت محفظة القروض بنسبة 13% لتبلغ 30.85 مليار جنيه مصري بالمقارنة مع 27.4 مليار جنيه مصري بنهاية 2021، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.28% بنسبة تغطية تجاوزت 170%.

وتعليقاً على هذه النتائج المالية المشار إليها عن فترة الستة أشهر الأولى من العام أكد علي معرفي -رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي- مصر: «أن هذا الأداء المتميز يشكل مؤشراً واضحاً على قوة ومرونة استراتيجيتنا ونهجنا الحذر وهو ما أتاح لنا تحقيق هذا النجاح بالرغم من الظروف الاقتصادية السائدة. وسوف نواصل تركيزنا خلال الفترة المقبلة على أهدافنا الاستراتيجية من أجل الحفاظ على هذا النجاح والتركيز على تعزيز مركزنا المالي لتحقيق النمو المستدام وزيادة الربحية. وستظل نظرتنا المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن تحسن الوضع الاقتصادي وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي المصري لتحسين الأوضاع والعمل الدؤوب لرسم خطة للنهوض بالاقتصاد، واغتنم هذه الفرصة بالنيابة عن مجلس ادارة البنك لأتوجه بالشكر والتقدير لهذا الدعم المستمر.»

في ذات السياق، علق خالد السلاوي -الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي- مصر قائلا «لقد شهد عام 2022 تركيزا مكثفا من إدارة البنك لمواصلة مسيرتنا لتحقيق التميز بجميع المؤشرات المالية وذلك لضمان تحقيق الاستدامة وتعزيز مكانة البنك وريادته كأحد أسرع البنوك نموا في القطاع المصرفي المصري، حيث تمكن البنك من تحقيق ارتفاع في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 37% ليبلغ 1.04 مليار جنيه مصري بالمقارنة مع 756 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت أرباح البنك قبل الضريبة 1.2 مليار جنيه مصري بالمقارنة مع 580 مليون جنيه مصري في يونيو 2021. وأود أن أتوجه بالشكر لموظفينا على جهودهم الدؤوبة ولعملائنا على ولائهم ودعمهم المستمر لنا».

