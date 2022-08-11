«المتكاملة القابضة» ربحت 1.9 ملايين دينار

مال وأعمال

أعلنت الشركة المتكاملة القابضة الكويتية تحقيقها 1?9 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 345?16 ألف دينار في الفترة المماثلة من 2021 بزيادة نسبتها 477 في المئة. وقالت الشركة إن ربحية السهم بلغت 7?8 فلوس في النصف الأول من 2022 مقارنة مع 1?3 فلس بالفترة المماثلة من 2021 بزيادة نسبتها 477 في المئة.

وأسست الشركة عام 2005 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2018 ويبلغ رأسمالها المصرح به 25?3 مليون دينار (نحو 83?4 مليون دولار) وتعمل في تملك أسهم الشركات المحلية والأجنبية أو الاشتراك في تأسيسها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.