«بيتــك» : 536 فائزاً في حساب الرابح خلال عام

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» اسماء الفائزين بالسحب الأسبوعي الرابع من شهر يوليو 2022 لحساب «الرابح»، حيث فاز 10 عملاء وعميلات بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار كويتي.

وتتضمن الحملة التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام 536 عميلا.

والفائزون هم: انوار عبدالله الدوسري، محمد علي المحيميد، اسماعيل فهد الدوسري، هاني خليل صالح، ياد موخاي علي، عبدالتواب رابح يوسف، عبدالله محمد الشامري، ام دي سليم عبدالملك، مناور عبدالهادي المطيري، وحمد سعود العجمي.

وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة. وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.

وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار كويتي لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار كويتي لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، و يشترط أن لا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 ديناراً في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.

ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل والذي هو من اساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الادوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.

