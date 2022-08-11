«المتحد».. أفضل بنك لأنشطة الخزانة في الكويت لعام 2022

مال وأعمال

حصل البنك الأهلي المتحد على جائزة أفضل بنك لأنشطة الخزانة في الكويت لعام 2022 من مجلة جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفي والمتخصصة في مجال المصارف والشؤون المالية، وذلك تقديرا لأداء البنك المتميز وإنجازاته في مجال الخزانة، والتي تقوم بدور حيوي في نجاح البنك. حيث جاء ذلك استنادا إلى عدة معايير ومنها حرص إدارة الخزانة في البنك الأهلي المتحد في الحفاظ على السيولة الكافية للبنك، وإبقاء تركيز المخاطر منخفضا وتوسيع نطاق المودعين مع دعم احتياجات مختلف شرائح العملاء. واستخدام أحدث تقنيات الخزانة، والإدارة القوية للمخاطر، والالتزام بأفضل الممارسات، مع قدرة البنك الأهلي المتحد على مواصلة ريادته في القطاع المصرفي الكويتي.

وقد فاز البنك بالجائزة بعد أن قام فريق البحث في مجلة جلوبال بانكنج آند فاينانس بالتاكد من اتسام البنك بالمعايير المحددة للجائزة في الفئة المختارة، ثم قامت لجنة التحكيم، التي تضم فريق البحث والمحرر والناشر بتقييم البنك جنبا إلى جنب مع الترشيحات الأخرى المستلمة لفئة الجائزة، ثم تم اختيار البنك الأهلي المتحد ليفوز بهذه الجائزة.

وتعليقا على هذه الجائزة المرموقة أفاد نائب مديرعام الخزانة للبنك الأهلي المتحد حسين خاجه: يأتى فوز البنك بهذه الجائزة انعكاسًا لإنجازاته المحققة، وجهود فريق عمل إدارة الخزانة الذي يتمتع بالمهنية العالية والدراية الكافية لإدارة جميع أنشطة الخزانة والعمل على خدمة العملاء بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المتطورة، والحفاظ على السيولة الكافية في البنك مع دعم احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وأكد خاجه : «نحن نعتزّ بنيلنا جائزة أفضل بنك لأنشطة الخزانة في الكويت لعام 2022 من مجلة جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفي والتي تعد برهاناً على مدى التزامنا بمواصلة مسيرة الريادة والابتكار والعمل المستمر للحفاظ على مكانتنا الفريدة وموقعنا الريادي في العمل المصرفي بالكويت.

وأضاف قائلا: «انتهز هذه المناسبة لأشكر عملاء البنك الأهلي على ثقتهم التي نعتز بها و التي أهّلتنا للحصول على تلك الجائزة، موضحا ان البنك الأهلي المتحد يسعى دائما لتوفير المزيد من الخدمات المبتكرة لعملائه في مجال إدارة الخزانة.

