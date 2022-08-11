«التجاري»: فجر العتيبي فازت بـ 2022 ديناراً

مال وأعمال

أجرى البنك التجاري الكويتي السحب على جائزة نقدية قيمتها 2022 ديناراً (رمزاً لخريجي عام 2022) تُمنح لفائز واحد من الطلبة والطالبات خريجي الثانوية للعام الدراسي 2021- 2022. ويأتي هذا السحب ضمن حملة «نسبتك تسوى كاش» المقدمة من البنك التجاري، والتي نظمها البنك لمكافأة خريجي الثانوية العامة لعام 2022، إيماناً منه بأهمية دعم وتشجيع الطلبة والطالبات الخريجين وحرصاً من البنك التجاري الكويتي على تقديم أفضل الخدمات لشريحة الشباب بهدف تلبية احتياجاتهم.

وقد تم إجراء السحب مؤخراً في مبنى البنك التجاري الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة ابتسام المنيع.

وقد تم تتويج الفائزة فجر معجب العتيبي بجائزة نقدية قيمتها 2022 ديناراً كويتياً.

ومن المعروف أن حساب «YOU» هو حساب مخصص لفئة الشباب الذين يقومون بتحويل المكافأة الاجتماعية الشهرية إلى البنك التجاري، حيث تتاح لهم الفرصة للاستفادة من مميزات عديدة عند فتحهم الحساب بقيمة -/10 دنانير كويتية فقط، والحصول على هدية نقدية بقيمة -/50 ديناراً كويتياً عند تحويل المكافأة الاجتماعية إلى البنك التجاري الكويتي،

