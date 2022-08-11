«وربة» داعماً للهيئة العامة للشباب في التطوير البشري

مال وأعمال

في إطار مبادرات بنك وربة المجتمعية لدعم الجهود الرامية لتطوير رأس المال البشري المتمثل في فئة الشباب وبالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، أوضحت معالي عبد الله الرشيد – رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة - بأن بنك وربة يحرص على دعم مشاريع الدولة تجاه الكوادر الوطنية بهدف تأهيل وتدريب الشباب الكويتي وخلق مسارات مهنية لهم، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وأضافت الرشيد بأن بنك وربة يثمن الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للشباب على رعاية وتطوير الطاقات الشبابية الوطنية من خلال توفير فرص العمل ومساعدتهم على تحديد مساراتهم الوظيفية من خلال تعريفهم بطبيعة العمل في القطاع الخاص وتوفير برامج تدريبية متقدمة لهم لصقل قدراتهم وامكاناتهم، وذلك لتشجيع الشباب الوطني للالتحاق بالعمل في هذا القطاع الحيوي، وذلك لدعم التوجه الحكومي لتأهيل الكفاءات الكويتية لذلك.

وقالت الرشيد إن هذا الدعم يعد واجباً وطنياً يهدف من خلاله البنك إلى الاستثمار في الكوادر الوطنية وتطويرها للمساهمة في دعم المسيرة التنموية بدولة الكويت والمشاركة بشكل فعال في بناء الوطن.

واختتمت الرشيد بقولها إن بنك وربة كان ومازال سباقاً في تأهيل وتطوير الكوادر لا سيّما الوطنية منها من خلال برامج تدريب وتطوير متخصصة في التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، إضافةً إلى الاستثمار والعمليات المصرفية، كما يتم تنفيذ برامج تطوير القيادات بالتعاون مع عديد من الجامعات والمؤسسات المحلية والعالمية الرائدة في مجال التدريب والتطوير، مضيفةً بأن استثمار الطاقات الشبابية الكويتية هو استثمار وطني تنفيذاً لرؤية الكويت 2035.