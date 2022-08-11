شراكة بين شركة إيكويت و«أمنية» لإدارة المشاريع

مال وأعمال

أبرمت مجموعة «إيكويت»، مذكّرة تفاهم مع شركة أمنية لإدارة المشاريع، الشركة المختصة بتدوير البلاستيك، في إطار مساعيها لاستكمال حلقة اقتصاد البلاستيك عبر تنفيذ برنامج مجتمعي مشترك للتدوير، وذلك التزامًا من «إيكويت» بالتنمية المستدامة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكويت»، ناصر الدوسري وسناء الغملاس الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشراكة بين الجانبين وتطوير المبادرات البيئية الرامية إلى ترشيد استهلاك الموارد وخفض النفايات في البلاد.

ومن المنتظر بموجب الاتفاقية أن تزوّد مجموعة «إيكويت» شركة «أمنية» بـ 45 حاوية تدوير للبلاستيك بعد تصميمها وتنفيذها، لتوزيعها في مواقع مختلفة في الكويت. وتهدف المبادرة إلى تشجيع المجتمع على تقليل النفايات البلاستيكية. كذلك ستدعم «إيكويت» المبادرة بصيانة ضاغطين يُستخدمان لجمع النفايات وفرزها وتدويرها.

وبهذه المناسبة، أعرب الدوسري عن فخره بالشراكة الراسخة بين «إيكويت» و«أمنية»، وبتوسعة أفق التعاون بين الجانبين عبر دعم جهود الشركة لتطوير مبادرات التدوير في الكويت وتعزيزها، مؤكدًا التزام المجموعة بتقليل استهلاك الموارد وخفض النفايات، وصولاً إلى الهدف المتمثل بتقليص بصمتها الكربونية ومساعدة قطاع الصناعات البلاستيكية على التحوّل إلى الاقتصاد الدائري. وقال: «يُعدّ العمل تحت مظلة الاقتصاد المستدام أحد المجالات المهمة التي ينصبّ عليها تركيزنا في «ايكويت»، وسنواصل دعم المبادرات التي تسعى لتحقيق هذا الهدف».

من ناحيتها، أعربت الغملاس عن سرورها باستمرار الشراكة مع «إيكويت» لأكثر من 5 سنوات، معتبرة أنها تقدّم «نموذجاً مستداماً لتدوير البلاستيك». وقالت: «حققت «أمنية» الكثير من الإنجازات في المنطقة للحدّ من النفايات البلاستيكية، ولكننا بحاجة إلى إشراك مجموعة متنوعة من الأطراف صاحبة المصلحة على امتداد سلسلة التوريد من أجل الوصول إلى الاقتصاد الدائري في هذا القطاع، ولسنا نرى في «إيكويت» إلاّ جهة متقدمة في هذا المجال بين رواد صناعة البلاستيك في المنطقة».

