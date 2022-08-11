«إن سي إم للاستثمار» الراعي  الرئيس لحملة التبرع بالدم

مال وأعمال

ترسيخاً لدورها المجتمعي واستمراراً لجهودها الحثيثة في دعم العمل التطوعي والخيري في الكويت، أعلنت شركة إن سي إم للاستثمار عن مشاركتها في حملة التبرع بالدم التي تقيمها جمعية المتبرعين بالدم الباكستانية غدا، في بنك الدم الكويتي الكائن في منطقة العدان.

وفي هذا السياق صرح فراس مشتاق رئيس قسم التسويق في شركة إن سي إم للاستثمار في بيان صحافي، أن مشاركة الشركة في حملة التبرع بالدم تأتي ضمن الحملات التطوعية والإنسانية التي تحرص الشركة على رعايتها والمشاركة بها لعدة مرات كل عام، مضيفاً: «نفخر بكوننا الراعي الرئيس في هذه الحملة ضمن مشاركتنا فيها للمرة التاسعة على التوالي».

واستطرد مشتاق: «تأتي مشاركتنا في حملة التبرع بالدم للمرة الثالثة خلال العام الحالي، حيث شاركت الشركة في حملة التبرع بالدم في شهر فبراير الماضي ومرة أخرى في شهر مايو الماضي، حيث حققت الحملتان نجاحاً لافتا بتبرع أكثر من 200 شخص بوحدات الدم في الحملتين».

وتابع مشتاق: «نحن في شركة إن سي إم للاستثمار نهدف من خلال رعايتنا للحملات التطوعية إلى رفع مستوى الوعي الإنساني والصحي والنفسي لاسيما لدى فئة الشباب والمراهقين في المجتمع، فنحن حريصون على تسليط الضوء على أهمية التبرع بالدم للمرضى المحتاجين من حيث الفوائد الصحية المعروفة التي يجنيها المتبرع بداية من تحسين صحة القلب والدورة الدموية إلى تقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية».

وأشار إلى أن حملات التبرع بالدم تترك أثراً معنوياً كبيراً ينتج من الإحسان للغير والتعاون على تقوية الروابط الإنسانية والإحساس بأفراد المجتمع من المرضى الذين يحتاجون لوحدات دم قد تسهم في إنقاذ حياة الكثير منهم.

واختتم مشتاق بدعوة عامة إلى جميع الأفراد بالانضمام والمشاركة في هذه الفعالية النبيلة التي تقام يوم الجمعة القادم في بنك الدم الكويتي الكائن في منطقة العدان من الساعة 1:00 ظهراً حتى الساعة 7:00 مساء للمساهمة في جعل هذا اليوم ناجحاً ومتميزاً.

