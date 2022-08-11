«سفن»: أقل الأسعار في مناقصة «نفط الكويت»

مال وأعمال

حازت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن على أقل الأسعار بعد فض عطاءات مناقصة لصالح شركة نفط الكويت. وأوضحت «سفن»، في بيان للبورصة، أن المناقصة تختص بإنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام والأشغال المتصلة بها في منطقة غرب الكويت بـ68.50 مليون دينار.

ولفتت في بيانها إلى أنه ستقوم بالإعلان فور صدور قرار الترسية من الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن المناقصة. يذكر أن أرباح «سفن» تراجعت 32.3 % في الربع الأول من العام الحالي؛ لتصل إلى 1.168 مليون دينار؛ مقابل أرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 1.726 مليون دينار.