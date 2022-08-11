«الجزيرة»: أرباح قياسية بواقع 7.8 ملايين دينار

مال وأعمال

أعلنت «طيران الجزيرة» عن نتائج قياسية بأرباح صافية قدرها 7.8 ملايين دينار للنصف الأول من عام 2022، مقارنة بخسائر صافية قدرها 11.7 مليون دينار في النصف الأول من عام 2021، كما بلغت إيرادات النصف الأول 77.6 مليون دينار، بزيادة أربع مرات عن الفترة المماثلة، فيما حققت ربحاً تشغيلياً بلغ 9.8 ملايين دينار، بارتفاع 187%.

جاءت هذه النتائج المالية القوية مدفوعة بالعمليات النشطة، التي شهدت قيام الشركة بنقل أكبر عدد من الركاب على الإطلاق في الربع الثاني بإجمالي 817 ألفاً، ما رفع إجمالي عدد الركاب في النصف الأول من عام 2022 إلى 1.5 مليون مسافر مع عودة السفر تدريجياً إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وفي المقابل، بلغ عامل الحمولة 74% للنصف الأول من العام بما يعكس زيادة قدرها 19.3% عن العام الماضي.

علق رئيس مجلس إدارة «طيران الجزيرة» مروان بودي على النتائج بقوله: «توقعاتنا ورؤيتنا للنصف الأول من هذا العام كانتا غاية الدقة، حيث تزامنت عودة شهية الركاب للسفر مع زيادة سعة السفر في مطار الكويت الدولي منذ النصف الثاني للعام الماضي».

وأضاف: «لقد وضعت الجزيرة نفسها في مركز جيد لجني فوائد ديناميكيات السوق المتغيرة، واستطاعت من خلال تواصلها المستمر مع ركابها وتحليلها للسوق أن تعود بشكل أقوى من ذي قبل. لقد أطلقنا وجهات سياحية جديدة، وكذلك بدأنا خدماتنا للوجهات العالية الحركة، وسنواصل نمونا وتقدمنا خلال الفترة المقبلة».

والجدير بالذكر أن الشركة خلال النصف الأول من عام 2019، وهي آخر فترة مقارنة كاملة قبل جائحة كورونا، نقلت 1.1 مليون مسافر، وحققت أرباحاً صافية قدرها 6.5 ملايين دينار. من جهته، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية فصلية بقيمة 6.6 ملايين دينار أو 30% من رأس المال، بما يعادل 30 فلساً للسهم الواحد، وهي المرة الأولى في تاريخ الشركة التي تقوم فيها بتوزيع أرباح فصلية، الأمر الذي يعكس المركز المالي القوي للشركة ونظرتها الإيجابية حول الأداء المستقبلي.

قدرة عالية

حققت «طيران الجزيرة» إنجازاً جديداً، حيث أجرى فريق الصيانة والهندسة للشركة أول فحص صيانة داخلي بدرجة «أ»، وهي خطوة كبيرة نحو الاعتماد على موارد الشركة البشرية في مجال خدمي رئيس مثل أعمال الصيانة. الأمر الذي سيمكن الشركة من تحقيق قدرة عالية من الاستقلالية والكفاءة التشغيلية وتحقيق وفورات مالية في المستقبل.

وخلال الربع الثاني، أضافت الجزيرة طائرة إضافية إلى أسطولها استعداداً لموسم الصيف العالي الإشغال، بينما انهت الشركة مفاوضاتها لتسلّم طائرتين جديدتين في سبتمبر 2022، وهما من ضمن صفقة الطائرات التي وقعتها الشركة نهاية العام الماضي، بعد التوصل إلى اتفاقيات مع شركة إيرباص ومؤجري الطائرات.

أسواق حرة

حققت الشركة التابعة للجزيرة المسؤولة عن إدارة أعمال الأسواق الحرة، والتي استحوذت على متجر السوق الحرة الرائد في محطة الجزيرة T5 في ديسمبر 2021، أرباحاً وإيرادات جيدة من بدء العمليات، وحققت جميع الأهداف التجارية والمالية الموضوعة لها.

بالإضافة إلى ذلك، واصلت «طيران الجزيرة» أيضاً توسيع شبكتها مع إطلاق العديد من الخدمات الجديدة إلى فيينا، وبراغ، وأبها، وحائل، وصلالة، والقصيم (ابتداءً من أغسطس).

هذه الوجهات الجديدة ستلبي احتياجات قطاعات السوق المختلفة، التي تقع ضمن دائرة سفر «طيران الجزيرة».

نمو الأسطول

أعلنت «طيران الجزيرة» عن خطط لإطلاق خطوط رحلات جديدة لموسم الصيف لتلبية الطلب السياحي المرتفع. ستواصل شركة الطيران نمو أسطولها وعدد الوجهات خلال عام 2022 كما كان مخططاً، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية لبقية العام، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود منذ مارس 2022.

أرقام ومؤشرات

? 77.6 مليون دينار الإيرادات بارتفاع 399%.

? 9.8 ملايين دينار الأرباح التشغيلية.

? 1.5 مليون عدد المسافرين بزيادة 632.5%.

? 74% عامل الحمولة بصعود بنسبة 19.3%.