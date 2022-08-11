«الاستثمارات السعودي» يتملك حصصاً بشركات مصرية

مال وأعمال

اعلن صندوق مصر السيادي اتمام صفقة حيازة الشركة السعودية - المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص اقلية في اربع شركات مصرية مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة 3ر1 مليار دولار.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس ادارة صندوق مصر السيادي د. هالة السعيد في بيان ان هذه الصفقة تأتي في اطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر.

.واضافت ان الشركات هي (أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية) و(مصر لإنتاج الأسمدة) و(الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) و(إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية).

واكدت السعيد ان هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمر الاجنبي في الاقتصاد المصري كونه احد الاسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

واوضحت ان هذه الصفقة تأتي تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية التي تم توقيعها في يونيو الماضي فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واشارت السعيد الى استراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والاجانب واتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق اعلى درجات الاستفادة لمصر ويعظم من استغلال الاصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الاجيال القادمة.

