العجمي: «الخدمات العامة» تشيد بجهود إصلاح الخلل بالوزارات

مال وأعمال

أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات العامه عارف عبدالله العجمي ان تعزيز الدور الرقابي للجهات والأجهزة الحكومية يدفع الى تحسين الخدمات وتسهيل بيئة العمل مؤكداً ان ما يحدث من فساد في بعض مواقع العمل بالقطاع الحكومي انما يجعلنا امام مسؤولية تاريخية تتطلب منا التعاون وبذل الجهد للتصدي لجميع سبل الفساد

وأضاف العجمي في بيان صحافي ان تطلعات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الاحمد الجابر الصباح، لاصلاح جميع مواطن الخلل في الحكومة ومنها وزارة الصحة انما يعد بادرة لتصحيح اخطاء كبيرة شهدتها قطاعات مختلفة في «الصحة» معلقاً على ما نشر بصحيفة محلية حول «اكتشاف ما يربو على 27 الف فيزا مزيفة دخلت الكويت لعمالة هندية وقد حذَّرت حكومة ولاية اندرا براديش الهندية من تزايد ظاهرة قيام وكالات توظيف محلية بتزييف تأشيرات العمل الكويتية على وجه الخصوص، والاحتيال بها على العمالة غير المدرّبة الراغبة في السفر الى الكويت، ان عدم الاستناد الى شركات محلية موثوقة اسهم في ارتفاع حالات التزوير والتلاعب.

وقال العجمي ان شركة الخدمات العامة هي شركة وطنية تعمل بادارة كويتية 100% لذا لم تكن هناك اياً من تلك التلاعبات حيث اسهمت في الحفاظ على الأمن الصحي في البلاد خلال الفترة التي تولت فيها ملف الفحص الطبي للعمالة الوافدة من خارج الكويت، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة مبيناً ان الشركة نفذت عقد الفحص الطبي لفحص العمالة بالهند من 2015 وحتى 2018.

وأشار الى ان ما نشرته «الصحيفة» بعنوان «الهند تكتشف 27000 «فيزا» كويتية... مزوّرة انما يضعنا جميعا امام مسؤولية تصحيح الأخطاء في هذا الشأن مبيناً ان الشركة وقت ان كانت تقدم لوزارة الصحة خدماتها قامت بالربط الآلي مع وزارة الصحة ممثلة بادارة الصحة العامة والسفارة والقنصلية الكويتية في نيودلهي وتعاقدت مع افضل المراكز الطبية بموافقة وزارة الصحة وحافظت على المنظومة الصحية في البلاد من تسرب ودخول اي امراض معدية او فيروسية او اوبئة.

وذكر العجمي ان نسبة الخطأ في الفحوصات كانت معدومة في القادمين الى الكويت من الهند، لافتا الى فحص 12 الى 13 الف فحص شهريا، وبما يزيد على 150 الف فحص سنويا من الجالية الهندية لافتا الى ان الشركة كانت تتشدد كثيرا في الفحوصات واضافة فحوصات اضافية لضمان الجودة بالفحص.

