3 أيام عطلة أسبوعياً.. «ليش لا؟!»

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وسط مطالبات بتطبيق التجربة في الكويت.. أعلنت سلطات الشارقة، نتائج التقييم الذي أجراه المجلس التنفيذي للإمارة بشأن العمل 4 أيام في الأسبوع بدلا من 5 في الدوائر الرسمية.

وبحسب دراسة أجراها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اسهم نظام العمل المطبق حديثا في ارتفاع عدد من المؤشرات والعوامل الإيجابية المتعلقة ببيئة العمل والإنتاجية للموظفين، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية.



وارتفعت مؤشرات كل من جودة العمل والكفاءة والانتاجية وسرعة الإنجاز ومستويات رضا الموظفين والمتعاملين خلال الدراسة التي شملت عددا من الجهات الحكومية منها قطاع الشرطة والبيئة والموارد البشرية والقطاع المالي.

ووفقا للدراسة، انخفضت الحوادث المرورية والوفيات مقارنة مع الربع الأول لعام 2021 بنسبة تصل إلى 40 في المئة، بالإضافة إلى انخفاض الإصابات البليغة.

وأسهم نظام العمل الجديد في تحسين الأداء المالي للجهات الحكومية وذلك وفقا للتحليل المالي ومقارنة المصروفات والإيرادات وغيرها من العوامل المالية.



وكانت الإمارات أعلنت تغيير إجازتها الأسبوعية من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد مطلع عام 2022، فيما منحت إمارة الشارقة المحافظة الموظفين إجازة ثلاثة أيام بدلا من يومين بعد أن ضمت الجمعة إلى السبت والأحد كعطلة لنهاية الأسبوع.

وأدى نظام العمل الجديد لانخفاض في نسبة انبعاثات عدد من الغازات الدفيئة، شملت أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين.