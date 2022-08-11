رصد أمني.. لـ«شراء الأصوات»

الأولى

كشفت مصادر امنية لـالنهار عن تشكيل فرق من المباحث مدعمة بعناصر من ادارة الجرائم الالكترونية لتتبع أي مبادرات أو عمليات لشراء أصوات الناخبين.

وقالت المصادر ان الفرق ستضم عناصر أمنية نسائية ستقوم بنفس المهمة بالاضافة الى الاستعانة بها حال وجود حالات مداهمات وتفتيش للمنازل وغيرها من الأماكن التي ترد عنها معلومات عن استخدامها كأوكار لشراء الأصوات.

الى ذلك توسعت عمليات الاستدعاء للتحقيق مع المنظمين والمشاركين في الانتخابات الفرعية التي اقيمت قبل يومين في الدائرة الثانية.



من جهة أخرى وفيما تجري الحكومة تحضيراتها لمرسوم واجراءات الدعوة للانتخاب، توقعت مصادر في حديث مع النهار ان الموسم الانتخابي قد يكون قصير المدة وقليل الكلفة على المرشحين وبجرعات سياسية مكثفة ومحفزة لكثير من الوجوه الشابة ومقاطعي الصوت الواحد، لافتا الى ان قصر المدة وغياب الخدمات والفرعيات بالاضافة الى عوامل اخرى ستسفر مبدئيا عن مجلس ذي ابعاد سياسية وفكرية وبميزان قوى قريب من المجلس السابق من حيث المطالبات ولكن بوجوه اخرى.



وقالت المصادر ان التقديرات الاولية لمرسوم الدعوة للانتخابات ترى امكانية اصداره خلال الاسبوعين المقبلين، على ان يفتح الباب لتقديم اوراق الترشيح لمدة عشرة ايام، والاتجاه الى ان يكون يوم الاقتراع في السبت 24 سبتمبر المقبل، مع امكانية التمهل الى موعد اقصاه الخميس 29 سبتمبر في حال استدعت الظروف الانتخابية المصاحبة لمرسوم الدعوة ذلك من حيث صدور مراسيم تخص تعديل جداول الناخبين وفق بيانات هيئة المعلومات المدنية واضافة المناطق الجديدة لجدول الانتخاب، الامر الذي سيتضح خلال الاسبوع المقبل حتى نضوج الاراء القانونية بشأن مبررات الضرورة ودستوريتها.