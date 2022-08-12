الخطيب: نطالب بالعدالة.. ونعترف بالتقصير

النهار Weekend

دافع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب عن فريق كرة القدم في النادي، وبرر تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة وخسارته لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، وذلك بواسطة خطاب مباشر للجماهير عبر قناة النادي للحديث عن الأوضاع الحالية للفريق والأزمات التي يمر بها.



ويبدو هذا الأمر غير معتاد، حيث إن المعتاد هو إصدار بيان عبر الموقع الرسمي للنادي لتوضيح الأمور، لكن الخطيب فضل الحديث مباشرة للجماهير عبر قناة النادي مع الانتقادات الواسعة التي يتعرض لها الفريق.

وكذلك الإدارة بسبب تراجع النتائج والابتعاد كثيرا عن المنافسة على لقب الدوري وخسارة نهائي الكأس أمام الزمالك وقبلها خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وقال الخطيب لاعبونا استنزفوا من ضغط المباريات ولم يعد لديهم القدرة، وهو ما تسبب في إصابة الكثير منهم إلى جانب تشبع البعض منهم وهو أمر طبيعي.



وأضاف قررنا اللعب بالناشئين إلى جانب من لم يشارك كثيرا والعائدين من الإصابة تقديرا للاعبين الذين لم يحصلوا على راحة.

وتابع المدرب ربما يكون متخوفا بسبب النتائج، لكننا نحله من ذلك، والنتائج ليست هي المعيار في الوقت الحالي من أجل تجهيز اللاعبين بدوافع مختلفة للموسم الجديد.

وأردف لا نخلق مبررات لكننا نضع الجمهور في الصورة، وهناك تدعيم قوي جدا في الفترة المقبلة في بعض المراكز، وهذا لا يقلل من الموجودين في الوقت الحالي، والأهلي غير معتاد على الإخفاق لكن هذه هي كرة القدم.



وزاد آخر 3 سنوات لاحظنا بعض الأمور الغريبة من اتحاد الكرة مثل رسوم قيد اللاعبين وغير مقبول عدم وجود عدالة ومساواة مع الأندية الأخرى.

وواصل كل ذلك بخلاف ضغط المباريات، خصوصا مع من يشرف الكرة المصرية بالخارج وهناك أيضا علامات استفهام حول فتح القيد في يوم عطلة لتسجيل بعض اللاعبين.

واستطرد وزارة الرياضة أقرت بوجود خطأ من اتحاد الكرة في أزمة دوري أبطال أفريقيا. لكن ماذا حدث؟! وأشكر الاتحاد الأفريقي على رد فعله، بينما قال وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي إنه لا يقدر على معاقبة اتحاد الكرة.



وأكمل لابد من تطوير شامل لمنظومة التحكيم وتنظيم مواعيد البطولات المحلية ومراعاة مواعيد البطولات الأفريقية، لأن الأهلي كان أكثر تضررا من تطبيق كل اللوائح على الجميع مثل القيد المحلي ولابد من مراجعة السلبيات ولابد من ثورة تصحيح في اتحاد الكرة.

وأكد الخطيب أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق الأحمر هو من طلب الرحيل لظروف صحية ونفسية.



وأشار بالأرقام والتاريخ حقق موسيماني أرقاما مميزة واجتمعنا به بعد عودته من المغرب وشرحنا له ظروف الفريق واستفسرنا منه عن الدعم الذي يلزمه، لكنه فاجأ الجميع بأنه صحيا ونفسيا لا يريد استكمال المهمة.

وأوضح منحنا موسيماني 24 ساعة للرد، لكنه اعتذر في النهاية ووضح لنا تأثره صحيا ونفسيا أكثر.



وقال الخطيب الجمهور يريد رؤية اللاعبين بشكل أفضل، لكن لا يجب أن ننسى أن هذا الفريق قبل أشهر كان ثالث العالم وفي نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف في رأيي ومن خبراتي الفريق وصل لقمة الهرم في البطولات لذلك هناك تأثر بدني وذهني مع الإشارة للأخطاء لكن لابد من التحدث بوضوح.

وتابع اللاعبون تأثروا بعدم وجود راحة لمدة 3 مواسم إلى جانب عدد ساعات السفر التي استنزفتهم والضغط المحلي دون وجود وقت كاف بين المباريات وهو أمر غريب إلى جانب الإصابات



وأردف هناك عوامل خارجية تستهدف إحباط اللاعبين بالفريق، منها التحكيم ونضع تحت التحكيم ألف خط وعلامة استفهام كبيرة.

وواصل هناك أخطاء تحكيمية فجة جميعها ضد الأهلي، وهناك مجاملات في مباريات أخرى، ولا نطلب إلا العدل وأرسلنا أكثر من حوالي 15 خطابا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية وردهم كان سنحاول التطوير.



وزاد الأهلي يحترم الإعلام الرياضي، لكن توجد حملات تشويه وإشاعات وحديث عن الأهلي أكثر من حديثهم عن أنفسهم وأيضا يوجد تجريح فج بشكل يومي دون حساب.

واسترسل هناك من يحاول التسفيه من تاريخ الأهلي وقت الإخفاق ونرى بوضوح تربصا بالنادي.

ولابد من وجود تحقيق دون شكوى ولابد من محاسبة الفعل قبل رد الفعل ولجمهور الأهلي صوته العالي في الحق، ويتخذ كل الطرق الشرعية والأهلي ليس بسباب ولا سليط اللسان ولا فاحش ولا بذيء.

وحول شركات الأهلي، أكد الخطيب الأهلي ليس للبيع فهو ملك لجماهيره وأعضائه والجمهور الداعم الأول ضد من يتحالف ضد الأهلي، وأنتم الحصن والأمان وشريك أساسي في نجاحات الأهلي وأيضا سند وقت الإخفاقات وهي قليلة والوقت الحالي يحتاج تكاتف الجميع.



واعترف محمود الخطيب بوجود تقصير في الفترة الأخيرة، موجهاً الشكر للجماهير رغم العتاب والانتقادات. وقال لم نعتد الظهور كثيرا على مدار تاريخ الأهلي، لكن بعض الأمور تحتم توضيح الأمور، والجمهور هو السند ولا أجد ما أصفه به وحتى في غضبهم وحزنهم هناك دعم، وهذا ما أشعر به وجماهير الأهلي عظيمة حتى في إظهار حزنها وتقديرا لهم نخرج لنتحدث وهذا واجبنا أن نعترف بأي تقصير وذلك ليس عيبا. وواصل تولينا المسؤولية وكنا نحضر لاستعادة بطولة أفريقيا بعد غياب 7 سنوات وبآخر 6 سنوات الأهلي وصل إلى 5 نهائيات وهو أمر لم يحدث في أوروبا.



وتابع: وفي أفريقيا الأهلي ينافس وحده والبطولة الأخيرة خسرناها في ظروف معينة والجميع يعرف كواليسها.

وصرح النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا فقدت للأسف بمساعدة بعض الناس في مصر والأهلي حقق 12 بطولة في 4 سنوات.

