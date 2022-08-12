النهضة الحسينية.. نهضة إصلاح وتغيير

إيمانيات

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات الشرعية والعقلية، وهو فرع من فروع الدِّين، وهو من أفضل العبادات، وأنبل الطاعات، وهو من أهم الأساليب والأدوات العملية في منع الرذائل، وانتشار الفضائل، وزرع بذور الخير والصلاح في المجتمع، وقلع جذور الشرّ والفساد والتحلل الأخلاقي من البنية الاجتماعية.

وفي القرآن الكريم نجد عشرات الآيات الشريفة التي تدعو للقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك بهدف نشر الحقّ والفضيلة والصلاح في المجتمع، ومحاربة وقلع المنكر بمختلف أشكاله وألوانه وصوره. وقد جعل القرآن المجيد فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحدى صفات الأُمّة التي نعتها ربّها بأنّها خير أُمّة، يقول تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) (آل عمران/ 110).

وجعل هذه الفضيلة أيضاً صفة من صفات المؤمنين، يقول تعالى: (التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (التوبة/ 112).

وهي أيضاً صفة من صفات الصالحين كما في قوله تعالى: (يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَـئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ) (آل عمران/ 114).

وقد ورد عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام) روايات مستفيضة في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد رُوِي عن الرسول محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «إنّ الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له.

فقيل: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر»، وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «لا ينبغي لنفس مؤمنة ترى مَن يعصي الله فلا تنكر عليه»، وقال الإمام عليّ (عليه السلام): «إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، ولكن يضاعفان الثواب ويعظمان الأجر، وأفضل منهما كلمة عدل عند إمام جائر»، وعنه (عليه السلام) قال: «ما أعمال البرّ كلّها، والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلّا كنفثة في بحر لجي». وكلّ هذه الأحاديث الشريفة تدل على وجوب الأمر بالمعروف والجهر بالحقّ، ومعارضة بل ومحاربة كلّ أشكال المنكر.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أحد العوامل والأسباب التي دفعت بالإمام الحسين (عليه السلام) للثورة ضد الظلم والفساد والتحلل الأخلاقي. ويوضح ذلك الإمام الحسين (عليه السلام) بقوله: «إنّي ما خرجت أشِراً، ولا بَطراً، ولا مفسداً، ولا ظالماً؛ إنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي، أُريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر».. فالإمام الحسين (عليه السلام) إنّما ثار ونهض من أجل الإصلاح الشامل، وبهدف القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندما رأى الإمام الحسين (عليه السلام) أنّ التغيير لا يمكن أن يكون إلّا من خلال الثورة الشاملة، لذلك قَدَّمَ نفسه وأهله وأصحابه فداء من أجل إصلاح الأُمّة وتغيير الواقع الفاسد.

إنّ أهم درس نستفيده من النهضة الحسينية أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يتطلب التضحية بالنفس والنفيس، فالإمام الحسين (عليه السلام) قد ضحّى بنفسه وأهله وأصحابه في سبيل إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أبا عبدالله الحسين (عليه السلام) قد أثبت في هذه النهضة، أنّه ومن أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم من أجل هذا الأصل الإسلامي، يمكن للمرء أن يُضحي بحياته، وماله، وثرواته، ويتحمّل كلّ أنواع اللوم والانتقاد.

