كرامة الإنسان وحرّيته

إيمانيات

(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) (الإسراء/ 70 ). والكرامة تعني إحساس الإنسان بكيانه، بوجوده، بحضوره، بأهمّيته، فبدون هذا الإحساس، سيعيش الإنسان الشعور بالإحباط والهزيمة الداخلية.

«الكرامة»، هذا المصطلح الذي يُنبئ عن خلطة ربانية تجعل الإنسان لا يعبد إلّا الله، ولا يُذلّ إلّا له.. إنّها المحرّك والوقود الذي يشعر من خلاله بأنّه إنسان يتساوى مع بقيّة البشر. وقصّة التكريم الإلهيّ، بدأت عندما خلق الله الإنسان، ونفخ فيه من روحه، حيث دعا الملائكة بكلّ مواقعهم، وأمرهم جميعاً بالسجود تعظيماً لهذا المخلوق، فسجد وقتها الملائكة إلّا إبليس الذي رفض السجود، فكان مصيره ما وعده الله به اللعنة إلى يوم الدِّين. إذاً هذه الكرامة هي منحة إلهيّة للإنسان، أوجب عليه أن يحافظ عليها ويعزِّزها، أن لا يفرِّط بها، فكما لم يجز الله للإنسان أن يسيء إلى جسده وروحه، لم يجز له أن يسيء إلى كرامته.

والإسلام قام على مبدأ الكرامة المحفوظة، فعلى مستوى الإنسان نفسه، ورد أنّ الله فوّض إلى المؤمن أُموره كلّها، ولم يفوّض إليه أن يكون ذليلاً، أو أن يكون عبداً لأحد حتى في أيّ حاجة: «لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّاً».. قالها سيِّد الكرامة الإنسانية الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، وإمام الأحرار الإمام الحسين (عليه السلام): «والله لا أعطي بيدي إعطاء الذّليل، ولا أقرّ إقرار العبيد».

وعلى المستوى العام والتشريع والأحكام، نهى الإسلام عن كلّ ما ينتهك الكرامة على مختلف الصُّعد، ابتداءً من السخرية والاستهزاء وظنّ السوء، وصولاً إلى التجسّس والغيبة التي لا يغفرها الله تعالى حتى يغفرها صاحبها، وفي هذا دليل على حرص الله عزّوجلّ على أن يحفظ حقّ الإنسان في كرامته، ما يجعله يقف يوم الحساب مع الذين اغتابوه، أو قلّلوا من شأنه، أو ذلّوه، ليطالبهم بحقّه.. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ) (الحجرات/ 11)، (وَلَاتَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ) (الحجرات/ 11)، (اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) (الحجرات/ 12)، (وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ) (الحجرات/ 12).

الحرّية منحة الله إلى العباد، بل أمانة الله التي لا يحقّ للمرء التحلّل منها لأنّ ذلك يؤدِّي به إلى الاسترقاق وهو ما يرفضه الله لعباده، فقد ورد عن الإمام عليّ (عليه السلام): «أيّها الناس إن آدم لم يلد عبداً ولا أمة، وإنّ الناس كلّهم أحرار». وعنه (عليه السلام): «لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّاً». وعن الإمام الصادق (عليه السلام): «خمس خصال مَن لم تكن فيه خصلة منها فليس فيه كثير مستمتع، أوّلها: الوفاء، والثانية: التدبير، والثالثة: الحياء، والرابعة: حُسن الخلق، والخامسة - وهي تجمع هذه الخصال -: الحرّية». والحرّية ليست أمراً مجتزأً يمارسه المرء حيناً ويتركه أحياناً أو يتّصف به في مكانٍ دون آخر وأمام قومٍ دون آخرين وهكذا، بل هي صفة يتمتّع بها المرء في كافّة أحواله وشؤونه وظروفه كما أرادها الله له، فعن الإمام الصادق (عليه السلام) أيضاً قال: «إنّ الحرّ حرٌّ على جميع أحواله، إن نابته نائبة صبر لها، وإن تداكّت عليه المصائب لم تكسره وإن أسر وقهر واستبدل باليُسر عُسراً، كما كان يوسف الصدِّيق الأمين صلوات الله عليه لم يضرر حرّيته أن استُعبِد وقُهر وأُسر».

والحرّية قيمة رسالية كبرى، بل هي صبغة كلّ القيم بما فيها قيمة القيمة الكبرى: وهي التوحيد، لأنّ أحد أبرز معاني التوحيد هو الحرّية، ولا يتحقق التوحيد إلّا بالتحرّر من الأهواء والشهوات. وفي ثورة الحرّية.. ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) الذي خرج فيها من أجل كسر طوق الطغيان، وإلهام المجتمع إرادة رفض الظلم والثورة عليه وتحقيق الحرّية الإنسانية لكلّ البشرية. ولعلّ أبرز مشاهد الحرّية في كربلاء موقف الحرّ بن يزيد الرياحي وهو يكسّر أغلال العبودية لنظام يزيد وتأبى نفسه الانجرار إلى هواها فتنعتق من شهواتها وتتحرّر من أسرها وتنطلق لتمارس الحرّية الحقّة التي تجلّت بنصرة سيِّد الشهداء (عليه السلام)، ولذلك أشاد الحسين (عليه السلام) بموقفه وأعدّه أفضل مصاديق الحرّية إذ قال له: «أنتَ حرٌّ كما سمّتك أُمّك».

