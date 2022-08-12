تقويم المجتمع بفريضة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

إيمانيات

قال تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران/ 104). فريضةُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسمى الفرائض وأشرفها، تُقوِّم الأفراد والمجتمع، وهي واجبة على كلِّ واحدٍ منّا بحسب دوره وقدرته.

(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ)، فسَّرها المفسرون على وجهين، الأوّل: فلتكن منكم مجموعة من أصل عامة المسلمين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والثاني: تقول للشخص مثلاً: كن أنت كذلك، وأنت تقصد أن يكون فيشمل الأمر جميع المسلمين ويحمِّلهم المسؤولية. (يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ)، الدعوةُ إلى الخير دعوةٌ إلى كلّ ما ينسجم مع مصلحة الإنسان، وهي خيرٌ ومعروفٌ وإحسانٌ وعطاء، فالصدقةُ خيرٌ، والكلمةُ الطيبةُ خيرٌ، والمساعدةُ خيرٌ، والعفوُ خيرٌ... وكلُّ طاعةٍ لله تعالى خيرٌ، فما أمر الله تعالى به كله خيرٌ.

(وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ)، المعروفُ هو كلّ خيرٍ وعمل حسن، فالصدقةُ معروفٌ، والكلمةُ الحسنة معروفٌ، وإزاحة الأذى عن الطريق معروفٌ، ومساعدة المحتاج معروفٌ... (وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)، المنكرُ هو كلُّ شرٍّ أو معصية أو انحراف، فشربُ الخمر منكرٌ، والغِيبَةُ منكرٌ، والسرقةُ منكرٌ، والأذيةُ منكرٌ، والظلمُ منكرٌ، وما كان محرماً فهو منكرٌ. نستنتج أنّ الواجب والحلال معروفٌ، والحرام منكرٌ.

(وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ)، الذين يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، هم الفائزون، في الدنيا بنجاحهم في أداء تكليفهم بشكلٍ صحيح وسليم، وفي الآخرة بمكافأة الله تعالى لهم بالجنة. ذكر الفقهاء أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، يعني إذا ما قام به البعض سقط عن البعض الآخر، لكن إذا لم يقم به أحد، فالجميع مأثومون، إلى أن يقوم به بعضهم. وهو مختلف عن الواجب العيني، أي الواجب على كلِّ فردٍ بعينه، كالصلاة التي لا يقوم بها أحدٌ مكان أحد، فهي واجب بني على كلِّ مكلف.

فالهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتحقق نتيجته، فيبقى واجباً على الجميع إلى أن يسقط بقيام بعضهم به. الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر من ضرورات الدين، التي إذا أنكرها الإنسان خرجَ من الدين، فإذا أنكرَ وجوب الصلاة، أو أنكرَ وجوب الصوم، أو أنكرَ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد أنكر ضرورة من ضرورات الدين، ومن أنكرَ ضرورةً من ضرورات الدين خرج من الإسلام، وهذا الأمر يختلف عن التقصير في أداء الصلاة أو الصوم أو التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يكون المقصِّر مذنباً وليس خارجاً عن الدين.