«المركز»: 2.43 مليون دينار أرباحاً صافية في النصف الأول.. والإيرادات 9.88 ملايين

مال وأعمال

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2022 والمنتهي في 30 يونيو 2022، حيث بلغ اجمالي الايرادات 9.88 ملايين دينار، مقارنة بإجمالي بلغ 19.06 مليون دينار في النصف الأول لعام 2021، بتراجع نسبته 48% على اساس سنوي، متأثراً بتراجع اداء اسواق الأسهم الخليجية والعالمية خلال الربع الثاني لعام 2022.

كما بلغ صافي ربح المساهمين 2.43 مليون دينار، مقارنة باجمالي بلغ 10.41 ملايين دينار في النصف الأول من عام 2021. وبلغت ربحية السهم 5 فلوس حتى 30 يونيو 2022.

وصرح، رئيس مجلس الادارة ضرار الغانم: «في النصف الأول من العام 2022، تأثرت نتائج «المركز» المالية سلباً بسبب التحديات الاقتصادية نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم الذي نجم عن تأثر سلسلة الامداد الدولي، وارتفاع اسعار النفط والغاز، مما ساهم في تراجع ثقة المستثمرين وانخفاض مؤشرات الأوراق المالية عالمياً عند رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 22% في النصف الأول من العام وتراجع مؤشر السندات Barclays US Aggregate Bond Index بنسبة 10.35% في النصف الأول من العام 2022. وتأثرت اسواق الأسهم الكويتية والخليجية بذلك، حيث تراجع مؤشر الأسهم الخليجية S&P GCC بنسبة 12.96% في الربع الثاني من العام 2022، وكان التراجع على نطاق واسع عبر القطاعات والمؤشرات.

وفي ظل هذا المشهد الديناميكي والتعافي الذي شهدته الأسواق في شهر يوليو، ظل «المركز» ملتزماً بالحفاظ على نهجه المنضبط في ادارة الأصول والمخاطر. وسنواصل تعزيز اداء منتجاتنا وفقاً لمتطلبات كل شريحة من العملاء بهدف تعزيز تجربتهم، الى جانب تحسين خدمات ادارة الأصول بشكل عام.»

أما فيما يتعلق بنتائج النصف الأول من العام 2022، فقد سجل «المركز» اجمالي ايرادات (باستثناء الربح من الاستثمارات بالقيمة العادلة) بلغ 8.05 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 5.8% على اساس سنوي.

وجاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع اتعاب وعمولات الادارة بنسبة 20.3% الى 6.0 ملايين، مقارنة ب 4.99 ملايين دينار في النصف الأول من العام 2021. وبلغ صافي ايرادات تأجير 1.85 مليون دينار كويتي، مقارنة ب 1.72 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.3% على اساس سنوي، مدفوعاً بالتحسن التدريجي في مستويات الاشغال في المحافظ العقارية الرئيسة.

وحافظت الشركة على مستويات جيدة من السيولة بنسبة 14.08% وصافي الدين الى حقوق الملكية بمقدار 0.40 ضعف. وبلغت الأصول تحت الادارة 1,161 مليون دينار حتى نهاية يونيو 2022، بارتفاع نسبته 12.0% على اساس سنوي.

وقد تم تكريم «المركز» بجائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت» من جلوبال فاينانس لعام 2022، والذي يعكس قدرة «المركز» على تلبية متطلبات عملائه الاستثمارية في ظل بيئة تنافسية متطورة.

