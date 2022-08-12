«المنافسة» وافق على اندماج «كيبكو» و«القرين»

مال وأعمال

وافق جهاز حماية المنافسة على التركز الاقتصادي لعملية الاندماج عن طريق الضم بين شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية وشركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»

وحسب بيان للبورصة، سيتم الاعداد لدعوة الجمعية العامة غير العادية لـ«القرين» و«كيبكو» للنظر في الموافقة على عملية الاندماج، بعد استكمال باقي الاجراءات الرقابية ذات الصلة واللازمة للدعوة.

ولفت البيان الى انه لا يوجد اثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركتين؛ وذلك لحين الانتهاء من عملية الاندماج.

وكانت «أسواق المال» قد وافقت لـ«القرين» على تخفيض رأس المال بنحو 2.39 مليون دينار، عن طريق الغاء 23.98 مليون سهم من اسهم الخزينة تمثل 2.18% من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عقب الغاء اسهم الخزينة؛ تمهيداً لاتمام عملية الاندماج مع «كيبكو».

وحصلت «كيبكو» على موافقة هيئة اسواق المال، لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع والمصرح به بواقع 240.85 مليون دينار، وزعت 2.41 مليار سهم عادي بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد؛ لتمثل الزيادة 91.2% من رأس المال المصدر والمدفوع الحالي.

