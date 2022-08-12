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مال وأعمال

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البورصة «خضراء» بنهاية تداولات الأسبوع


خيم الارتفاع على المؤشرات الرئيسة للبورصة في نهاية تعاملات امس؛ مدعومة بصعود 10 قطاعات.
صعد المؤشر الرئيسي 50 بنحو 0.40%، كما ارتفع المؤشر الأول 0.13%، وزاد المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.12% و0.10% على التوالي.
وبلغت قيمة التداول في البورصة الكويتية 66.23 مليون دينار، موزعة على 292.61 مليون سهم، بتنفيذ 15.15 ألف صفقة.
ودعم الجلسة ارتفاع 10 قطاعات في مقدمتها التأمين بنحو 2.02%، بينما تراجعت 3 قطاعات اخرى على رأسها الرعاية الصحية بـ4.40%.
وعلى مستوى الأسهم، تقدم سهم «ايفا فنادق» القائمة الخضراء بـ17.70%، بينما تصدر «مينا» التراجعات بـ14.29%.
وبشأن الأنشط، تصدر «ايفا فنادق» الكميات بـ17.70%، بينما جاء «بيتك» على رأس السيولة بقيمة 15.71 مليون دينار، بتراجع 1.04%.


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