«النفط» شاركت في الاجتماع الرابع للجنة البترول الخليجية

مال وأعمال

عقدت لجنة البترول والغاز لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربى الاجتماع الرابع للجنة فى الثامن من اغسطس 2022، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وشاركت وزارة النفط فى الاجتماع عبر فريق من برنامج الشؤون الفنية وإدارة العلاقات العامة لتمثيل الكويت، وذلك برئاسة مديرة العلاقات العامة والإعلام فى وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح.

وقالت وزارة النفط فى بيان صحافى، ان الاجتماع الرابع للجنة البترول والغاز لدول المجلس، عقد برئاسة فريد العسلي المستشار بوزارة الطاقة فى المملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة).

وتشكل فريق وزارة النفط من مدير إدارة الحفر والإنتاج فهد عبدالرحمن الهولي، ومدير إدارة الاستكشاف والتطوير أحمد إبراهيم العيسى، وكبير مهندسين اختصاصيين - إدارة البيئة والسلامة منى عبدالله ملك، ومهندس اختصاصي بترول- إدارة البيئة والسلامة رزان الدعيج، وكبير مهندسين اختصاصيين كيمياء- إدارة البيئة والسلامة هديل درويش العرادي.

وذكرت الوزارة ان الاجتماع أقر جميع بنود جدول الاعمال حيث تم استعراض محضر الاجتماع الثالث للجنة البترول والغاز لدول المجلس، واستعراض مقترحات دولة الكويت حول لجنة المختصين بالإعلام البترولي، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر لدراسة مقترحات الكويت، ومناقشة التحضير لملتقى الإعلام البترولي الخامس من حيث موعد الاجتماع والدولة المستضيفة، وقد تم الاتفاق على ان تقوم الامانة العامة بمخاطبة الدول الاعضاء لإبداء رأيها بشأن تحديد مكان وموعد الملتقى.

تحديث الاستراتيجية

كما ناقش الاجتماع تحديث ومراجعة الاستراتيجية الخاصة بلجنة البترول والغاز لدول المجلس، وذلك بناءً على ما ورد فى الخطة الخمسية، وقرر المجتمعون بأن تقوم لكويت بتحديث الاستراتيجية ومن ثم إرسالها إلى الأمانة العامة لتقوم بدورها بالتعميم على دول الاعضاء لإبداء مرئياتهم على التحديثات المدخلة عليها، وتم استعراض نتائج التعاون بين الامانة العامة لمجلس التعاون والمملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة) حيث تم استعراض نتائج التعاون بين الامانة العامة والمملكة العربية السعودية لنتائج الاجتماع الذي عقد بين المختصين فى 10 أبريل الماضي بمقر الامانة العامة والذي تضمن التأكيد على أهمية التركيز على القواعد الرئيسة للعمل فى مجال الطاقة والتغير المناخي وهى أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والتغير المناخي.

كما تم التنسيق لإعداد ورشة عمل في مجال التعاون بين دول المجلس لدعم جهود منطقة الشرق الأوسط في تحقيق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإعداد تقرير لدول مجلس التعاون لتفعيل ما ورد بإعلان الرياض في هذا المجال لتبنيه خلال القمة القادمة، على أن يتم الانتهاء منه في بداية شهر سبتمبر 2022م، ذلك لرفعه إلى لجنة التعاون البترولي بدول المجلس، وتشكيل فريق عمل داخلي بين الأمانة العامة ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية لغرض العمل على الإعداد والتنسيق لورش العمل التي تم مناقشتها.

وتم استعراض التحضيرات الجارية لعقد ورشة عمل بعنوان (طرق تعزيز تكامل العمل الاقتصادي في مجال الطاقة والتغير المناخي) المزمع عقدها يومي 22-23 أغسطس الحالي في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

فضلاً عن استعراض نتائج وتوصيات الحوار المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في مواضيع الطاقة والمناخ حيث تم عقد الحوار في 10-11 مايو الماضي.

ورقتا عمل

وأشارت وزارة النفط إلى أن دولة الكويت قدمت ورقتين استعرضت فيهما منجزات مشروع الوقود البيئي، والذي قامت بتقديمه مهندس اختصاصي بترول إدارة البيئة والسلامة رزان الدعيج، ومقترح بإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتقنيات والتكنولوجيا، تتيح مشاركة الأفكار والإبداعات والتحديات وأهم الممارسات الصناعية في صناعة النفط والغاز بين دول المجلس.

واختتمت وزارة النفط مشاركتها في الاجتماع حيث دعت دول المجلس لتشجيع وزاراتها المعنية بصناعة النفط والغاز والشركات البترولية لديها المشاركة في مسابقة وزارة النفط للتحول الرقمي (هاكثون 2022)، وذلك من خلال تقديم على الاقل 3 مشاريع لكل دولة في مجالات التحول الرقمي وأحدث الممارسات الصناعية والذي قام بتقديمهما مدير إدارة الحفر والإنتاج فهد الهولي.

